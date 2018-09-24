- В «ДНР» за нарушение комендантского часа задержали 297 человек16:35
- Стало известно, когда Россия признает «ЛДНР»16:15
- "Даже они тут не выдерживают", - жители "ЛНР" бьют тревогу в Сети из-за массовой гибели голубей от некого вируса14:45
- Названа главная проблему в вопросе реинтеграции Донбасса14:30
- Центр Донецка вздрогнул от мощных взрывов14:15
- Главарь «ДНР» Пушилин щедро раздает обещания. Люди возмущены13:00
- В оккупированном Донецке растет ненависть к боевикам12:00
- ВСУ сразили врага мощной "ответкой", заставив считать трупы 11:01
- НВФ обстреляли сотрудников «Вода Донбасса»: ремонт водовода прекращен10:15
- Общественники рассказали, с какими трудностями сталкиваются переселенцы при обращении в ГМС08:28
В оккупированном Донецке растет ненависть к боевикам
Авторитет заработать сложно, но потерять его можно вмиг. Собственно, это не сильно тревожит боевиков Донбасса.
Последней каплей стал взрыв в магазине в Кировском районе Донецка на пересечении улиц Петровского и Пинтера. Теперь местные жители проклинают боевиков “ДНР”, возмущаются большому количеству вооруженных боевиков на улицах столицы оккупированного Донбасса. Вот только сделать они ничего не могут. Террористическая власть на стороне своих вассалов.
Жители Донецка возмущаются, что боевики и наемники с гранатами и оружием разгуливают по городу, представляя опасность для детей и дончан. По их словам, во времена “опасности и ущемления русскоговорящего населения” жилось в десятки раз безопаснее, а с приходом “освободителей”, все напротив почувствовали себя хуже.
Блогер Денис Казанский опубликовал реакцию жителей Донецка, что развеивает всяческие сомнения в их ненависти к боевикам в городе.
Источник: https://news.dn.ua
Теги: Донецк, Донбасс, оккупация, боевики
- "Нас давно продали. Мы мусор! Только упоротые готовы славить любое де***о", - "ватный" житель Донецка поставил на место славящую "рус***й мир" украинку
- Освобождение Славянска = оккупация Донецка? Комментарий губернатора Жебривского (ВИДЕО)
- Появилась информация, что «Ташкент» под арестом
- Предатель Кузя растоптал флаг Украины и словил "ответку": на Донбассе убит 20-летний боевик из Донецка
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя
- В Донецке собирают армию разновозрастных чекистов
- В «ДНР» за нарушение комендантского часа задержали 297 человек16:35
- Стало известно, когда Россия признает «ЛДНР»16:15
- "Даже они тут не выдерживают", - жители "ЛНР" бьют тревогу в Сети из-за массовой гибели голубей от некого вируса14:45
- Названа главная проблему в вопросе реинтеграции Донбасса14:30
- Центр Донецка вздрогнул от мощных взрывов14:15
- Главарь «ДНР» Пушилин щедро раздает обещания. Люди возмущены13:00
- В жилом доме в ОРЛО прогремел взрыв: четверо пострадавших12:13
- В оккупированном Донецке растет ненависть к боевикам12:00
- ВСУ сразили врага мощной "ответкой", заставив считать трупы 11:01
- НВФ обстреляли сотрудников «Вода Донбасса»: ремонт водовода прекращен10:15
- Победительницу конкурса «Мисс Украины - 2018» лишили титула17:25
- Беларусь собирается отказаться от доллара17:10
- Россия ответит новым оружием: Шойгу рассказал про расплату Израиля за крушение Ил-20 в Сирии 16:50
- В «ДНР» за нарушение комендантского часа задержали 297 человек16:35
- Стало известно, когда Россия признает «ЛДНР»16:15
- Неизвестная сущность прожгла землю в США15:58
- Езда без прав: эксперт рассказал, насколько это реально в Украине15:40
- Миру предрекли массовую роботизацию: стало известно, что ждет украинцев15:20
- В Украине зафиксирован рекордный рост цен на овощи15:01
- "Даже они тут не выдерживают", - жители "ЛНР" бьют тревогу в Сети из-за массовой гибели голубей от некого вируса14:45
- Мужчины-вампиры. 10 типов парней, которые испортят вам кровь09:58
- Самая неприступная женщина по знаку зодиака — кто она?08:47
- Названы неожиданные продукты, способные помочь справиться с простудой08:15
- На каких пальцах нельзя носить кольца14:55
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
- Ситуация на Донбассе не изменится!До выборов 2019 года все останется без изменений – Кучма08:34
- Что за чертой? Рассказы людей, которые пережили клиническую смерть07:42
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
- "Украина хочет зачистить Донбасс", - Клинцевич боится за будущее пророссийских боевиков на востоке Украины