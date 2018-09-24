ВСУ сразили врага мощной "ответкой", заставив считать трупы

24.09.2018 11:01

Пресс-служба Операции Объединенных сил озвучила официальные сводки с линии фронта на Донбассе, уточнив число раненых в рядах ВСУ.

За прошедшие сутки, 23 сентября, незаконные бандформирования "Л/ДНР" усилили обстрелы позиции Вооруженных сил Украины на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил. Российские оккупанты 35 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Более того, противник 13 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями "Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - констатировали в штабе ООС.

Согласно данным разведки, четыре боевика российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены и еще четверо ранены. Напомним, прямое попадание "Ос" в блиндаж подкосило оккупанта. Ранее в "ЛНР" не могут смириться с потерей еще одной территории.



Источник: www.dialog.ua