- Стало известно, когда Россия признает «ЛДНР»16:15
- "Даже они тут не выдерживают", - жители "ЛНР" бьют тревогу в Сети из-за массовой гибели голубей от некого вируса14:45
- Названа главная проблему в вопросе реинтеграции Донбасса14:30
- Центр Донецка вздрогнул от мощных взрывов14:15
- Главарь «ДНР» Пушилин щедро раздает обещания. Люди возмущены13:00
- В оккупированном Донецке растет ненависть к боевикам12:00
- ВСУ сразили врага мощной "ответкой", заставив считать трупы 11:01
- НВФ обстреляли сотрудников «Вода Донбасса»: ремонт водовода прекращен10:15
- Общественники рассказали, с какими трудностями сталкиваются переселенцы при обращении в ГМС08:28
- В Краматорске в магазине под вывеской штор изготовляли боеприпасы08:00
ВСУ сразили врага мощной "ответкой", заставив считать трупы
Пресс-служба Операции Объединенных сил озвучила официальные сводки с линии фронта на Донбассе, уточнив число раненых в рядах ВСУ.
За прошедшие сутки, 23 сентября, незаконные бандформирования "Л/ДНР" усилили обстрелы позиции Вооруженных сил Украины на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".
Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил. Российские оккупанты 35 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Более того, противник 13 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями "Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - констатировали в штабе ООС.
Согласно данным разведки, четыре боевика российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены и еще четверо ранены. Напомним, прямое попадание "Ос" в блиндаж подкосило оккупанта. Ранее в "ЛНР" не могут смириться с потерей еще одной территории.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, обстрелы, ООС
- Российские наемники поплатились за нападение на ВСУ: у противника трое убитых и трое раненых боевиков
- Итоги мартовских боев на Донбассе
- Оккупанты РФ разжигают ситуацию на Донбассе: за сутки пострадало сразу трое защитников Украины
- Тишина на Новый год? Донбасс предупредили о готовящейся "жесткой зарубе". ВИДЕО
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе
- Оккупанты нанесли 24 удара за сутки: бойцы ВСУ стойко держат оборону на Донбассе, несмотря на потери
- Стало известно, когда Россия признает «ЛДНР»16:15
- "Даже они тут не выдерживают", - жители "ЛНР" бьют тревогу в Сети из-за массовой гибели голубей от некого вируса14:45
- Названа главная проблему в вопросе реинтеграции Донбасса14:30
- Центр Донецка вздрогнул от мощных взрывов14:15
- Главарь «ДНР» Пушилин щедро раздает обещания. Люди возмущены13:00
- В жилом доме в ОРЛО прогремел взрыв: четверо пострадавших12:13
- В оккупированном Донецке растет ненависть к боевикам12:00
- ВСУ сразили врага мощной "ответкой", заставив считать трупы 11:01
- НВФ обстреляли сотрудников «Вода Донбасса»: ремонт водовода прекращен10:15
- Общественники рассказали, с какими трудностями сталкиваются переселенцы при обращении в ГМС08:28
- Стало известно, когда Россия признает «ЛДНР»16:15
- Неизвестная сущность прожгла землю в США15:58
- Езда без прав: эксперт рассказал, насколько это реально в Украине15:40
- Миру предрекли массовую роботизацию: стало известно, что ждет украинцев15:20
- В Украине зафиксирован рекордный рост цен на овощи15:01
- "Даже они тут не выдерживают", - жители "ЛНР" бьют тревогу в Сети из-за массовой гибели голубей от некого вируса14:45
- Названа главная проблему в вопросе реинтеграции Донбасса14:30
- Центр Донецка вздрогнул от мощных взрывов14:15
- Какой отказ в субсидии считается незаконным: разъяснение Минсоцполитики14:00
- Применят ракеты и бомбы. РФ проведет в Крыму военные учения13:45
- Мужчины-вампиры. 10 типов парней, которые испортят вам кровь09:58
- Самая неприступная женщина по знаку зодиака — кто она?08:47
- Названы неожиданные продукты, способные помочь справиться с простудой08:15
- На каких пальцах нельзя носить кольца14:55
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
- Ситуация на Донбассе не изменится!До выборов 2019 года все останется без изменений – Кучма08:34
- Что за чертой? Рассказы людей, которые пережили клиническую смерть07:42
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
- "Украина хочет зачистить Донбасс", - Клинцевич боится за будущее пророссийских боевиков на востоке Украины