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Архив - Донецкая область

Жители ОРДО жалуются на острый дефицит врачей в «республике»

24.09.2018 18:15
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Жители ОРДО жалуются на острый дефицит врачей в «республике»

Жители оккупированных городов Донецкой области в социальных сетях сообщают, что в лечебных учреждениях наблюдается серьезная нехватка медиков, кроме того, из-за низких зарплат медработники увольняются.

В своих комментариях люди пишут, что узких специалистов можно найти только в оккупированном Донецке:

«Лол. Ревматологов всего 2 (два) на всю рейхспублику. Оба в Донецке»

» Ханженково. больница № 6 — нет лор-врача, кардиолога, ревматолога, не работает рентген-кабинет, из трех массажисток 2 уволились»

«Не, кардиолог там точно есть. Другое дело, что ее квалификация и адекватность, мягко говоря, не очень высоки. Правда, это глобальная проблема нашей резервационной медицины — катастрофическая нехватка кадров вынуждает сохранять на работе даже алкашей и тупиц».

 
Источник: https://donpress.com 


Теги: Донбасс, врачи, ДНР, ОРДО
 
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