Жители ОРДО жалуются на острый дефицит врачей в «республике»

24.09.2018 18:15

Жители оккупированных городов Донецкой области в социальных сетях сообщают, что в лечебных учреждениях наблюдается серьезная нехватка медиков, кроме того, из-за низких зарплат медработники увольняются.

В своих комментариях люди пишут, что узких специалистов можно найти только в оккупированном Донецке:

«Лол. Ревматологов всего 2 (два) на всю рейхспублику. Оба в Донецке»

» Ханженково. больница № 6 — нет лор-врача, кардиолога, ревматолога, не работает рентген-кабинет, из трех массажисток 2 уволились»

«Не, кардиолог там точно есть. Другое дело, что ее квалификация и адекватность, мягко говоря, не очень высоки. Правда, это глобальная проблема нашей резервационной медицины — катастрофическая нехватка кадров вынуждает сохранять на работе даже алкашей и тупиц».