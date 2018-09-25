Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» задержали почти 300 человек

25.09.2018 08:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики «ДНР» задержали почти 300 человек

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области провели трехдневную облаву в результате которой задержали почти 300 человек.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области с 21 по 23 сентября 2018 года провели облаву и задержали за нарушение комендантского часа 297 человек.

Ранее сообщалось, что теперь задержанных за нарушение комендантского часа ждет не просто ночь в «обезьяннике», а заключение от 15 до 30 суток.



Теги: Россия, Донбасс, облава, комендантский час, задержание, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх