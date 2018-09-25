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Донецк весь день содрогался от мощных взрывов
Жители временно оккупированного Донецка сообщают о серии достаточно мощных взрывов, которые были слышны в разных районах города.
Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает donpress.com.
По их данным, взрывы стали слышны после 11:00. Их было несколько — всего до 10 с разными интервалами времени.
«Донецьк. 11:28 добрячий вибух з хвилею на заході», — написал пользователь.
«11:38—11:40 ще приблизно 5−6 вибухів — хвіртка хиталась», — добавил участник обсуждения.
«12:05 ще пара вибухів з хвилею», — говорится в сообщениях.
«Что за бахи доносятся опять? МакНИИ? 11−28, 11−38, и еще один почти сразу #Донецк», — написал еще один местный житель.
«Десь з 11ой години і приблизно до 13 в районі Сіті дуже гарно було чутно одиночні арти з сторони Куйбишева. Давненько так не шмаляли, щоб в центрі чутно», — таже отметил комментатор.
«11:40 Київський р-н. Гу-ууп. Гу-ууп. Гуууп. Разів п’ять або більше вже, з короткими паузами», — рассказал очевидец.
Позднее сообщения о взрывах поступали реже, однако сообщалось, что на окраинах города идут достаточно ощутимые обстрелы.
«11:40 Донецк 230 Стрелковая. Слышим звуки тяжелой артиллери. Что-то гупает не по детски», — писали авторы.
«Грузия» слушает серию мощных», — добавил еще один пользователь.
«Мариупольская развилка, с южной стороны мощные бахи», — отметил комментатор.
«Смолянке грохочет», — также сообщали пользователи.
«Калиновка, ДОБ, глухие звуки, но мощные», — говорилось в обсуждениях.
При этом сообщается, что взрывы были слышны как в Донецке, так и в соседней Авдеевке.
«В Авдеевке тоже немного слышно было, типа отдаленных раскатов грома», — отметил очевидец.
В то же время дончане подчеркивали: звуки доносились с северной окраины города, они не были похожи на звуки испытаний взрывчатых веществ, которые периодически проводит МакНИИ.
«Донецк.Гладковка. Залпы из тяжелого, как со стороны Песок так и Ясиноватского поста», — отметил комментатор.
Теги: Донецк, Донбасс, оккупация, взрывы, соцсети
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