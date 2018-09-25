Какой штраф будут платить украинцы, сжигающие сухие листья

25.09.2018 19:18

Осень — пора активной уборки в садах и на огородах. При этом сухая листва и другие растительные остатки нередко сжигаются. В связи с тем, что данный метод утилизации отходов вредит окружающей среде и здоровью людей, отныне за такие действия будет налагаться штраф, передают ФАКТЫ. ICTV и zi.dn.ua.

Сумма штрафа за сжигание листьев и сухого мусора будет начисляться в пределах от 170 до 340 гривень. К сожалению, это единственный действенный способ приучить людей к безопасной утилизации отходов.

Как известно, дым от сжигания сухого мусора содержит в себе вредные веществ, а когда мы вдыхаем его, эти вещества накапливаются в организме, постепенно отравляя его.

Кроме того, дым раздражает дыхательные пути, особенно у людей с хроническими заболеваниями органов дыхания, и может вызвать обострение этих болезней или приступы бронхиальной астмы.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе будут наказывать за сжигание мусора.

Мы также писали, что в Дружковке ответственность за сжигание листвы распространяется не на всех.