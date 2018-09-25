"Миротворцы наготове", - Курт Волкер сделал заявление насчет отправки миротворческих сил на Донбасс

25.09.2018 08:20

Курт Волкер, который является спецпредставителем государственного департамента США по вопросам, которые касаются Украины, сделал важное заявление о миротворческой миссии на Востоке Украины.

Волкер заявил, что есть ряд желающих государств, готовых отправить своих военных в качестве миротворческой миссии ООН на Донбасс, дабы положить край военным действиям и незаконному присутствию РФ на украинской территории.

Об этом он заявил в интервью изданию "Эхо Москвы", передает "Диалог.UA".

По словам спецпредставителя, об этом заявили: Беларусь, Турция, Австрия, Сербия, Швеция и Финляндия. Он уверен, что это хороший диапазон государств, среди которых есть те, что рассматриваются в РФ как часть Запада, и те, что рассматриваются западными странами как часть пространства СНГ.

Курт Волкер уверяет, что чувство баланса здесь будет крайне логичным. Чиновник отметил, что если удастся добиться вывода войск РФ из Украины до того момента, когда Киев решит пойти в прямое наступление для возвращения своей территории под свой контроль, то туда отправится миссия ООН, которая будет носить миротворческий характер.

Волкер уверяет, что они смогут установить безопасность в регионе и защитить местных жителей, а это, свою очередь, откроет возможность для совершения политических шагов в рамках "Минска".