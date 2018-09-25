Один из главарей «ДНР» не выдержал произвола Кремля и пришел сдаваться в СБУ: «Тупо грабят Донбасс»

25.09.2018 23:55

На своей странице в социальной сети Facebook украинский офицер Анатолий Штефан Штирлиц сообщил, что один из главарей террористической «Донецкой народной республики», так называемый «министр агрополитики и продовольствия» донецких террористов пришел добровольно сдаваться бойцам Службы безопасности Украины.



В частности, как пишет replyua.net, украинский военный, говоря об «исповеди» одного из российских боевиков, написал: «Он утверждает, что кураторы «ДНР» из России тупо грабят Донбасс. Также занимаются отжимом бизнеса у предпринимателей, сажают людей на подвал. Это и есть особенности «гражданской войны».



В свою очередь сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина присоединился к боевикам еще в сентябре 2014-го. С самого начала он вошел в состав так называемого «Индустриального оплота Донбасса». Там он выполнял обязанности поставщика в ОРДО «удобрений, горюче-смазочных материалов». Также он занимался доставкой некоторых других товаров для боевиков, а именно, закупкой зерна и конечной продукции сельского хозяйства».