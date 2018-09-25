Российские наемники "ДНР" на Донбассе бросают службу и бегут в Россию: названа причина

25.09.2018 19:52

Российские наемники "ДНР" заявляют о проблемах с выплатами зарплаты на оккупированном Донбассе, сообщая о планах возвращения в Россию. Многочисленные свидетельства разочарования российских наемников на фоне проблем с деньгами и отсутствия перспектив граждане РФ больше не скрывают.

Известный украинский блогер Necro Mancer, занимающийся информационным мониторингом социальных сетей боевиков опубликовал переписку российских наемников, которая свидетельствует о фактическом распаде армии "ДНР", передает dialog.ua.

Более того, наемники "ДНР" допускают вооруженный бунт в случае дальнейших задержек зарплаты. Боевик Руслан Псеуш сообщил, что его батальон номинально существует, однако в его функционировании возникают крупные проблемы: наемникам перестали платить зарплату вовремя, а его сослуживец и вовсе заявил об отсутствии смысла оставаться на Донбассе. "Руслан, мне уже все это надоело, смысла оставаться тут не вижу, ничего уже не держит... Рапорт написан, жду зп и домой..." - написал один из наемников.