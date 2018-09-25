- Один из главарей «ДНР» не выдержал произвола Кремля и пришел сдаваться в СБУ: «Тупо грабят Донбасс»23:55
- "В подвале меня пытали не американцы, а русские", - ученый из Донецка поставил на место желающих дружить с РФ23:50
- Десяток кандидатов: Кого допустили к сбору подписей на «выборы главы ДНР»23:45
- Сейчас малышка находится в больнице. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Реакция в сети на происшествие разная одни изумлены, другие винят взрослых, третьи вообще не верят в то, что произошло: «Это ж какой.срач.надо.развести.дома чтоб крыс22:13
- Оккупанты с протянутой рукой: "руководство" Крыма выклянчивает продовольствие у террористов "ДНР"22:10
- У Порошенко назвали причину взрыва миномета «Молот»21:52
- День на Донбассе: трое украинских военных получили ранения21:20
- В рядах оккупанта затесался "предатель": СБУ вывела из ОРДЛО еще одного "министра" террористической "ДНР"20:49
- Донецк весь день содрогался от мощных взрывов20:19
- Российские наемники "ДНР" на Донбассе бросают службу и бегут в Россию: названа причина19:52
Российские наемники "ДНР" на Донбассе бросают службу и бегут в Россию: названа причина
Российские наемники "ДНР" заявляют о проблемах с выплатами зарплаты на оккупированном Донбассе, сообщая о планах возвращения в Россию. Многочисленные свидетельства разочарования российских наемников на фоне проблем с деньгами и отсутствия перспектив граждане РФ больше не скрывают.
Известный украинский блогер Necro Mancer, занимающийся информационным мониторингом социальных сетей боевиков опубликовал переписку российских наемников, которая свидетельствует о фактическом распаде армии "ДНР", передает dialog.ua.
Более того, наемники "ДНР" допускают вооруженный бунт в случае дальнейших задержек зарплаты. Боевик Руслан Псеуш сообщил, что его батальон номинально существует, однако в его функционировании возникают крупные проблемы: наемникам перестали платить зарплату вовремя, а его сослуживец и вовсе заявил об отсутствии смысла оставаться на Донбассе. "Руслан, мне уже все это надоело, смысла оставаться тут не вижу, ничего уже не держит... Рапорт написан, жду зп и домой..." - написал один из наемников.
Теги: Россия, Донбасс, зарплата, ДНР, наемники, РФ
- За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО
- Российские наемники "ДНР" на Донбассе живут в нищете: опубликовано видео боевика из Астрахани, который просит денег на билет назад в Россию. ВИДЕО
- "Возможность вырваться из своей провинции, которую они если и покидали, то для поездок в Магадан", - Бабченко объяснил, когда могут прекратиться командировки российских наемников в Луганск и Донецк
- "Чеченцы, буряты, осетины..." - бывший пленный "ДНР" из Донецка рассказал о наводнивших оккупированный Донбасс российских наемниках
- Прилепин сообщил, что в полке «Азов» воюют «русские нацисты»
- Российские наемники резко обострили ситуацию с атаками на Донбассе: ВСУ подсчитали потери за сутки
- Один из главарей «ДНР» не выдержал произвола Кремля и пришел сдаваться в СБУ: «Тупо грабят Донбасс»23:55
- "В подвале меня пытали не американцы, а русские", - ученый из Донецка поставил на место желающих дружить с РФ23:50
- Десяток кандидатов: Кого допустили к сбору подписей на «выборы главы ДНР»23:45
- Сейчас малышка находится в больнице. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Реакция в сети на происшествие разная одни изумлены, другие винят взрослых, третьи вообще не верят в то, что произошло: «Это ж какой.срач.надо.развести.дома чтоб крыс22:13
- Оккупанты с протянутой рукой: "руководство" Крыма выклянчивает продовольствие у террористов "ДНР"22:10
- У Порошенко назвали причину взрыва миномета «Молот»21:52
- День на Донбассе: трое украинских военных получили ранения21:20
- В рядах оккупанта затесался "предатель": СБУ вывела из ОРДЛО еще одного "министра" террористической "ДНР"20:49
- Донецк весь день содрогался от мощных взрывов20:19
- Российские наемники "ДНР" на Донбассе бросают службу и бегут в Россию: названа причина19:52
- Один из главарей «ДНР» не выдержал произвола Кремля и пришел сдаваться в СБУ: «Тупо грабят Донбасс»23:55
- "В подвале меня пытали не американцы, а русские", - ученый из Донецка поставил на место желающих дружить с РФ23:50
- Десяток кандидатов: Кого допустили к сбору подписей на «выборы главы ДНР»23:45
- Сейчас малышка находится в больнице. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Реакция в сети на происшествие разная одни изумлены, другие винят взрослых, третьи вообще не верят в то, что произошло: «Это ж какой.срач.надо.развести.дома чтоб крыс22:13
- Оккупанты с протянутой рукой: "руководство" Крыма выклянчивает продовольствие у террористов "ДНР"22:10
- У Порошенко назвали причину взрыва миномета «Молот»21:52
- День на Донбассе: трое украинских военных получили ранения21:20
- В рядах оккупанта затесался "предатель": СБУ вывела из ОРДЛО еще одного "министра" террористической "ДНР"20:49
- Донецк весь день содрогался от мощных взрывов20:19
- Российские наемники "ДНР" на Донбассе бросают службу и бегут в Россию: названа причина19:52
- Мы должны вести переговоры с Россией о прекращении её поддержки этой военной силы - Волкер (Интервью)13:07
- Путин получил важный сигнал по Украине: генерал указал на интересный момент12:13
- Нить какого цвета нужно носить, чтобы привлечь удачу и счастье в свою жизнь22:38
- В Украине запретили популярное лекарство от простуды18:00
- Мужчины-вампиры. 10 типов парней, которые испортят вам кровь09:58
- Самая неприступная женщина по знаку зодиака — кто она?08:47
- Названы неожиданные продукты, способные помочь справиться с простудой08:15
- На каких пальцах нельзя носить кольца14:55
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности
- Под Донецком идет бой
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко
- Волонтер: оккупанты грозят «выбить» ВСУ из освобожденных поселков
- «Осторожно! Накидываются сразу». Соцсети предупредили о «зверствах» на КПП «Еленовка»
- "Украина хочет зачистить Донбасс", - Клинцевич боится за будущее пророссийских боевиков на востоке Украины
- Путин помог "братским" "ДНР/ЛНР": военная техника из РФ вторглась на Донбасс - подробности