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Сейчас малышка находится в больнице. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Реакция в сети на происшествие разная одни изумлены, другие винят взрослых, третьи вообще не верят в то, что произошло: «Это ж какой.срач.надо.развести.дома чтоб крыс

25.09.2018 22:13
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Сейчас малышка находится в больнице. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Реакция в сети на происшествие разная одни изумлены, другие винят взрослых, третьи вообще не верят в то, что произошло: «Это ж какой.срач.надо.развести.дома чтоб крыс

В прифронтовом Мариуполе ночью крыса покусала трехлетнюю девочку в собственной квартире. Трагедия случилась около 2 часов ночи 24 сентября в Центральном районе Мариуполя на ул. Грушевского.
Как сообщает местный сайт 0629, девочка 3,5 лет спала на кровати. В какой-то момент ее рука соскочила и коснулась пола. Крыса, бегающая по полу, набросилась на ребенка, искусав ему руку. В доме находились 8-летний брат и бабушка. «Скорую» вызвали только утром, когда заметили на постельном белье и одежде девочки кровь.
Сейчас малышка находится в больнице. На место происшествия выезжали сотрудники полиции.
Реакция в сети на происшествие разная одни изумлены, другие винят взрослых, третьи вообще не верят в то, что произошло: «Это ж какой.срач.надо.развести.дома чтоб крысы.по квартире бегали. Несчастный.ребенок», «Зачем судить не зная, это первый этаж, лично видела недавно, как на 23 крыса пыталась протащить кусок хлеба, но не смогла», «Слов нет ! Ужас», «Это тоже не помешало бы распечатать и развесить в тех районах где травят кошек», «И как можно было не услышать плачь ребенка»



Теги: Донбасс, ребенок, Мариуполь, крыса
 
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