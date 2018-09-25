- Под Донецком идет бой13:43
- Стрелков поражен громким провалом "ДНР": наемник крупно подставил Путина на Донбассе13:23
- Vodafone в «ДНР»: Умрет или выкарабкается?12:29
- Скорбная калькуляция: Сколько стоит похоронить в Мариуполе11:52
- В Мариуполь прибыли корабли ВМС Украины11:30
- В Украине возросло число зарегистрированных переселенцев11:12
- «Осторожно! Накидываются сразу». Соцсети предупредили о «зверствах» на КПП «Еленовка»10:02
- Защитники Украины жестко и мощно ответили на провокации - один российский наемник стал "200-м", четверо ранены09:38
- Ситуация в пунктах пропуска утром 25 сентября 09:17
- Боевики «ДНР» задержали почти 300 человек08:30
Ситуация в пунктах пропуска утром 25 сентября
Сегодня утром, 25 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 24 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 41 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 8970 человек и 1090 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 9205 человек и 1690 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7690 человек и 1425 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3800 человек и 890 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 11365 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 195 транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 20/60;
КПВВ «Марьинка» – 0/60;
КПВВ «Новотроицкое» – 0/20;
КПВВ «Гнутово» – 15/20.
Очевидцы о ситуации на КПВВ на момент подготовки материала в соцсетях не сообщали.
Теги: Донбасс, Марьинка, Новотроицкое, пункты пропуска, Станица Луганская, Майорск, Гнутово, КПВВ, ГПСУ
- Ситуация в пунктах пропуска утром 14 декабря
- ОБСТАНОВКА НА БЛОКПОСТАХ СЕГОДНЯ, 8 АВГУСТА
- Що зараз коїться на КПВВ "Майорськ" та "Новотроїцьке"
- Штурм донбасских КПВВ: лидируют "Марьинка" и "Майорск"
- Погані новини з КПВВ "Майорськ" і КПВВ "Мар'їнка"
- С утра очередями огорчил КПВВ "Марьинка", а у КПВВ "Майорск" все авто - в одну сторону
- Вооруженные боевики «ЛНР» выгоняют наблюдателей СММ ОБСЕ с железнодорожных станций13:47
- Под Донецком идет бой13:43
- Стрелков поражен громким провалом "ДНР": наемник крупно подставил Путина на Донбассе13:23
- Vodafone в «ДНР»: Умрет или выкарабкается?12:29
- Скорбная калькуляция: Сколько стоит похоронить в Мариуполе11:52
- В Мариуполь прибыли корабли ВМС Украины11:30
- В Украине возросло число зарегистрированных переселенцев11:12
- «Осторожно! Накидываются сразу». Соцсети предупредили о «зверствах» на КПП «Еленовка»10:02
- Защитники Украины жестко и мощно ответили на провокации - один российский наемник стал "200-м", четверо ранены09:38
- Ситуация в пунктах пропуска утром 25 сентября 09:17
- Главная опасность осени уже унесла жизни 11 украинцев14:03
- Вооруженные боевики «ЛНР» выгоняют наблюдателей СММ ОБСЕ с железнодорожных станций13:47
- Под Донецком идет бой13:43
- Стрелков поражен громким провалом "ДНР": наемник крупно подставил Путина на Донбассе13:23
- Мы должны вести переговоры с Россией о прекращении её поддержки этой военной силы - Волкер (Интервью)13:07
- НБУ ввел в оборот новую двадцатку13:05
- Когда в Украине ударят первые заморозки: синоптики озвучили крайне суровый прогноз на конец сентября12:44
- Vodafone в «ДНР»: Умрет или выкарабкается?12:29
- Путин получил важный сигнал по Украине: генерал указал на интересный момент12:13
- Скорбная калькуляция: Сколько стоит похоронить в Мариуполе11:52
- Мы должны вести переговоры с Россией о прекращении её поддержки этой военной силы - Волкер (Интервью)13:07
- Путин получил важный сигнал по Украине: генерал указал на интересный момент12:13
- Нить какого цвета нужно носить, чтобы привлечь удачу и счастье в свою жизнь22:38
- В Украине запретили популярное лекарство от простуды18:00
- Мужчины-вампиры. 10 типов парней, которые испортят вам кровь09:58
- Самая неприступная женщина по знаку зодиака — кто она?08:47
- Названы неожиданные продукты, способные помочь справиться с простудой08:15
- На каких пальцах нельзя носить кольца14:55
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко