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Скорбная калькуляция: Сколько стоит похоронить в Мариуполе
В Мариуполе организацией похорон занимаются более десяти легальных предприятий, цена на услуги и товары во всех примерно одинакова, варьируется лишь незначительно.
Минимальная сумма, которую необходимо потратить на то, чтобы проводить в последний путь человека, составляется порядка 7 тыс. грн, это – по самому скромному подсчету, без «излишек», без отпевания, без поминального обеда.
В настоящее время в столице Приазовья работают два кладбища, на которых производятся захоронения – Старо-Крымское и Новотроицкое. Выделение места на кладбище – самая крупная расходная статья. Официально этот процесс является бесплатным, деньги берутся лишь за подготовку могилы, однако негласно подразумевается, что в стоимость «подготовки» закладывается и цена самого места. Так, одинарное место захоронения на Старо-Крымском кладбище обойдется в 1100 грн, двойное – в 1150. Если же родственники захотят похоронить близкого человека возле входа (в 1-м секторе), то за участок придется выложить на 3500 грн больше (4600 грн и 4650 грн соответственно).
Большинство компаний в Мариуполе, которые занимаются организацией похорон, имеют три основных комплексных пакета услуг – «социальный», «минимальный» и «стандартный».
Стоимость «социального пакета» – от 3500 до 4000 грн. В него входят – по минимуму – все, что нужно для погребения – гроб, подушка, могила, катафалк, грузчики, табличка, венок (все самое дешевое). «Социальный пакет» предоставляется в том случае, если умерший стоял на учете как малообеспеченный или был одиноким, и его некому похоронить.
«Минимальный пакет» стоит от 5,5 до 6,5 тыс. грн. В него входит практически то же самое, что и в «стандартный», только вместо таблички – крест, а гроб и венок – немного лучше.
«Стандартный пакет» обойдется в 10-15 тыс. грн. В этот пакет помимо катафалка входит автобус, гроб, крест, венок – все лучшего качества.
«Стандартный пакет» – понятие довольно расплывчато: здесь многое зависит от заказчиков, которые, ознакомившись с прейскурантом цен, выбирают товары и услуги, исходя из своих возможностей.
Минимальная стоимость скорбной атрибутики и услуг будет следующей:
хранение умершего в холодильнике – 500 грн в сутки,
гроб – от 450 грн,
крест – от 300 грн,
табличка – от 80 грн,
венок – от 100 грн,
лента – от 50 грн,
подушка – от 100 грн,
комплект в гроб – от 300 грн,
покрывало – от 120 грн,
подготовка тела к погребению – от 350 грн,
катафалк – от 900 грн,
автобус – от 800 грн,
вынос с погребением – от 200 грн.
Если умершего завозят по адресу, то это будет стоить от 200 грн. Стоимость прощания в похоронном зале составляет 200 грн за три часа.
Всего 1150 (могила) + 500+ 450+300+80+100+50+100+300+120+350+900+800+200 +200+200 = 5800 грн.
Отпевание батюшкой обойдется в 900-1000 грн. Поминальный обед – от 120 грн на человека, таким образом, если организовать поминки для десяти самых близких людей, это будет стоить 1200 грн.
Итого проводить человека в последний путь в Мариуполе, родственникам придется заплатить, самое меньшее, (5800+1000+1200) 8000 грн.
Возле могилки родные стараются установить столик и лавочку, минимальная стоимость такой услуги составляет порядка 1000 грн.
Спустя примерно год после того, как близкий человек ушел, приходит время подумать о памятнике. В столице Приазовья стоимость самого дешевого памятника составляет порядка 2 тыс. грн, установка – еще тысяча. Всего памятник с установкой обойдется, как минимум, в 3 тыс. грн.
По самому скромному подсчету организация похорон, столик, лавочка, памятник – все вместе составит (8000+1000+3000) 12 тыс. грн.
Следует опасаться
Как рассказал корреспонденту «Донецких новостей» директор одного из мариупольских предприятий, занимающихся ритуальными услугами Николай Сапаров, в Мариуполе в последние годы появилось множество нелегальных компаний.
«Мы все, работающие в законном поле, подписываем договоры с Комбинатом коммунальных предприятий. Те, кто работает нелегально, этого не делает. 60% рынка в городе находится "в тени". Отличить компании, работающие на законных основаниях, от нелегалов очень просто. Нелегалы приходят домой с предложением своих услуг сами, их никто не зовет. Они покупают информацию о покойнике и работают незаконно. Компании, работающие на законных основаниях, таким образом не поступают. Человек может сам решить, в какое агентство, в какой магазин прийти, чтобы в спокойной обстановке оформить процесс похорон, выбрать то, что ему нужно. К тому же следует знать, что нелегалы никогда не дают чеки или другие документы», – предупредил Николай Сапаров.
Для информации
В Мариуполе, когда человек умирает, первое, что надо сделать – набрать 102. После этого в дом, где находится умерший, приезжает дежурная группа и судмедэксперт. Если происходит насильственная или внезапная смерть, то тело умершего в обязательном порядке направляют на судебно-медицинскую экспертизу для проведения вскрытия.
В том случае, если ситуация не вызывает никаких «разночтений», и судмедэкспертиза не требуется, близкие умершего в ЗАГСе оформляют свидетельство о смерти, после чего приступают к грустным обязанностям организации похорон.
Теги: Донбасс, цена, Мариуполь, похороны, похоронное бюро
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