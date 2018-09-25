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Стало известно, когда прибудут миротворцы ООН на Донбасс: Марчук дал ответ. ВИДЕО
Марчук сообщил о том, когда стоит ожидать подкрепления на Донбасс со стороны ООН. По его словам, они прибудут на помощь Украине только через 10 месяцев. Марчук рассказал, что это не такой уж и простой процесс.
Представитель Украины на минских переговорах сообщил, когда ожидать миротворцев ООН, передает dialog.ua.
Они должны прибыть, чтобы помочь украинской стороне побороть сепаратизм на востоке. В эфире "112 Украина" Марчук сказал, что миротворческие объединения ООН прибудут в Украину только через 10 месяцев. Это случится, если ООН примет соответствующую резолюцию. "Миротворческих войск ООН просто не существует. Все укомплектования формируются исходя из определенной задачи. Затем производится рекогносцировка, чтобы изучить территорию и сложившуюся ситуацию в ней. Это дает некоторое преимущество ООН, поскольку соответствующие лица будут уведомлены о численности миротворцев и то, как они смогут выполнить задачу. После этого определяется уровень опасности персонала наряду со сроком ротации. И только затем на место прибывает миссия с разработанным бюджетом", - сказал Марчук о долгом процессе.
Теги: Донбасс, Минск, ООН, переговоры, миротворцы, Марчук
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