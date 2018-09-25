Стрелков поражен громким провалом "ДНР": наемник крупно подставил Путина на Донбассе

25.09.2018 13:23

Один из первых главарей "ДНР" Игорь Гиркин возмущен полной профессиональной непригодностью нынешних главарей "ДНР", которые позволили себе утечку информации и обсуждение "государственных" вопросов в открытом эфире. Гиркин опубликовал видео перехвата разговоров главарей "ДНР", который вчера выложили в Сеть сотрудники украинских спецслужб накануне.

Более того, очередное невольное свидетельство прямого руководства Кремлем оккупированной части Донбасса легло еще одним доказательством для будущего суда над Путиным в деле оккупации Восточной Украины. Российский наемник заявляет, что сегодня "ДНР" руководят "дебилы", которые "важнейшие государственные вопросы "строго конфиденциального" характера обсуждают в открытом эфире". Более того, Гиркин подтверждает, что вопрос формирования руководства "ДНР" целиком и полностью решается в Москве, однако степень деградации управляющего звена на оккупированной части Донбасса резко ухудшает шансы России на успех в противостоянии с Украиной. "В данном случае смешно слушать их разговоры про руководителя МГБ господина Павленко (выходца из ФСБ РФ, вообще-то). Вот мне интересно, он, кадровый полковник, действительно в восторге от того, каких придурков и жуликов ему назначают из Москвы в "формальное" начальство? Ну ладно, что мат через слово - это полбеды... но ведь реальные зарвавшиеся жулики... да еще и идиоты", - написал он.

Источник "Диалог.UA"