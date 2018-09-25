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"В подвале меня пытали не американцы, а русские", - ученый из Донецка поставил на место желающих дружить с РФ

25.09.2018 23:50
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"В подвале меня пытали не американцы, а русские", - ученый из Донецка поставил на место желающих дружить с РФ

​Никакого братства между Украиной и Россией не существует, а реальность противостояния двух стран на Донбассе показывает абсолютно противоположную картину.

Об этом в интервью газете "Факты" заявил известный украинский ученый Иван Козловский, который долгое время провел в плену россиян в оккупированном Донецке. Комментируя лживость тезиса о "братстве Украины и России", Козловский эффектно поставил сторонников "русского мира" на место.

Более того, ученый не сомневается, что между украинским и российским народом братства не существует вовсе, а позиция России полностью лицемерна. Не обошел стороной Козловский и вопрос Московского патриархата, чья одиозная позиция по войне на Донбассе возмущает украинцев до сих пор.

Московский патриархат не только не осудил российскую оккупацию, но и вовсе называет войну с россиянами на Донбассе "гражданской войной Украины". Напомним, ранее в России признали военное вторжение Кремля на Донбасс. Добавим, Порошенко объяснил, почему Путин так крепко вцепился в Украину.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донецк, Донбасс, война, подвал, пытки, ДНР, ученый
 
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