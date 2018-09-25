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Архив - Донецкая область

В Украине возросло число зарегистрированных переселенцев

25.09.2018 11:12
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В Украине возросло число зарегистрированных переселенцев

В Минсоцполитики Украины заявили, что за прошедшую неделю число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса выросло на 1049 человек.

Так, в ведомстве отметили: «По состоянию на 24 сентября 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 518 937 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым».

Источник: donpress.com



Теги: Украина, Донбасс, Крым, регистрация, переселенцы, ВПЛ, Минсоцполитики
 
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