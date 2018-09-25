Vodafone в «ДНР»: Умрет или выкарабкается?

25.09.2018 12:29

Пару дней назад «и.о. главы ДНР» Денис Пушилин неожиданно заявил, что в «республике» решили нормализовать работу украинского мобильного оператора Vodafone.

«Министерству связи ДНР дано поручение нормализовать работу Vodafone в республике. Это проблема, которая тянется не первый день и месяц, но, тем не менее,Ю шаги намечены. Для нас важна качественная связь, для нас важна возможность полноценной и стабильной работы "Феникса" ("республиканский" мобильный оператор, – прим. ред.). Мы видим, что в ряде городов устойчивая связь, но, увы, есть и есть сбои. "Феникс" развивается, и нам нужно, чтобы были вспомогательные средства», – заявил он.

Жители неподконтрольных Украине территорий, многие из которых являются абонентами Vodafone, испытывать неудержимый оптимизм по поводу подобных новостей не спешат. И тому есть целый ряд причин.

Кто заплатит? Кто вернет?

К примеру, на прошлой неделе «и.о. министра связи ДНР» Виктор Яценко сообщил, что для нормальной работы Vodafone в «ДНР» на покрытие затрат необходимо 3 млн руб. ежемесячно.

«На сегодня (19 сентября 2018 года, – прим. ред.) в республике насчитывается около 350 тысяч абонентов оператора Vodafone. Для гарантируемого покрытия территории ДНР связью Vodafone необходима работа 211 базовых станций. Для компенсации затрат на функционирование связи ежемесячно необходима сумма около 3 миллионов рублей», – заявил Яценко на заседании «совета министров». Что думает по этому поводу, собственно, в самом Vodafone, неизвестно. Но скорее всего, ничего хорошего.

На подобные мысли наталкивает, к примеру, комментарий, который дала ранее, 22 августа, пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания в Минске. «В подгруппе по социально-экономическим вопросам продолжается работа по восстановлению мобильной связи на территории ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, – прим. ред.). Пока представители ОРДО (т.е. "ДНР", – прим. ред.) отказываются вернуть "Vodafone Украина" ее имущество – 4 автомобиля, которые были захвачены ранее. Также украинская сторона выразила возмущение случаями вандализма на объектах "Vodafone Украина". На территории ОРДЛО имели место кражи оптоволоконных кабелей и других элементов оборудования, используемого в сетях связи», – сообщила Дарка Олифер.

С другой стороны, практически одновременно с этим, пресс-секретарь главы делегации «ДНР» на переговорах в Минске Дениса Пушилина Виктория Талакина оптимистично сообщила, что представителями компании Vodafone все-таки удалось согласовать проведение ремонта на линии связи в Еленовке. «Проработан план совместных мероприятий. Представители украинской делегации уверили, что в ближайшее время пришлют соответствующую заявку, и после предоставления сторонами гарантий безопасности специалисты приступят к ремонту», – уточнила она.

Это может значить очень много и не значить ничего. Дело в том, что оптоволоконная линия возле Еленовки уже давно превратилась в своего рода символ и означает гораздо больше, чем просто линия связи. Как известно, именно с повреждения волоконно-оптической линии связи в районе Еленовки 11 января 2018 года все и началось. По крайней мере, так гласит официальная версия…

Хроники донецкой мобильности

Надо сказать, что Донецкая область (в первоначальном, так сказать, целом ее виде) была одним из наиболее охваченных мобильной связью регионов Украины. Здесь активно работали украинские операторы «Киевстар GSM», Life и, конечно, «МТС-Украина» (впоследствии трансформировавшийся в «Vodafone Украина»). Словом, проблем с мобильной связью в регионе не было совершенно никаких. Как и в соседней Луганской области. Также в Донецкой области работал оператор мобильной связи стандарта CDMA – «Интертелеком». Однако, количество абонентов последнего было небольшим в силу определенных особенностей типа связи данного стандарта.

С началом вооруженного конфликта в 2014 году ситуация довольно сильно изменилась. Первым уже в феврале 2015 года самопровозглашенную ДНР навсегда покинул «Киевстар». Оператор Life продержался гораздо дольше. Однако к 2017 году и он полностью ушел из « республики». Таким образом, на в «ДНР» (как, впрочем, и в «ЛНР») осталось лишь два мобильных оператора связи – Vodafone и «Феникс» (в ЛНР соответственно – «Лугаком»).

«Республиканские» операторы «Феникс» и «Лугаком» изначально создавались на базе оборудования «Киевстар» как, в первую очередь, мобильная связь для незаконных вооруженных формирований и военных частей. Поэтому они до последнего времени не обеспечивали мобильную связь неконтролируемых территорий с остальной частью Украины. Как следствие - мирное население обеих «республик» в подавляющем большинстве пользовалось именно связью Vodafone. Тем более, что так исторически сложилось, что «МТС-Украина» (Vodafone) традиционно был самым популярным мобильным оператором в Донецкой и Луганской областях еще задолго до 2014 года.

Так или иначе, но связь Vodafone являлась, по сути, единственной возможностью для многих жителей неподконтрольного Донбасса оперативно связаться с другими регионами Украины. А необходимость в этом была и немалая.

Многие люди, проживающие за линией разграничения, нуждаются в постоянной связи с остальной Украиной по самым различным причинам. Наиболее многочисленная категория таких людей - сотни тысяч пенсионеров. Большинство из них выехало с неконтролируемой территории и зарегистрировалось в Украине как временно перемещенные лица. Только такой шаг давал им возможность получать причитающиеся им украинские пенсии. А дальше, если верить украинской статистике и заявлениям чиновников, примерно половина из них вернулась обратно в «Л-ДНР».

Для них особенно актуальной была стабильно работающая мобильная связь с Украиной, которая позволяла получать различные сообщения из украинских банков, где они обслуживались, из Пенсионного фонда или органов социального обеспечения о предстоящей проверке по месту регистрации как ВПЛ. Наконец, это позволяло поддерживать связь с родными, выехавшими на территорию, контролируемую Украиной. Словом, наличие в «ДНР» и «ЛНР» полноценно работающей мобильной связи Vodafone переоценить было трудно.

Когда выгодно всем сразу

Однако 11 января нынешнего года мобильная связь Vodafone в «ДНР» и «ЛН»Р внезапно полностью прекратилась. Официально было заявлено – перебит тот самый легендарный оптоволоконный кабель в районе Еленовки.

Примечательно, что обе стороны – и Vodafone, и представители «ДНР» – сразу повели себя довольно странно, словно соревнуясь в том, кому меньше хочется восстанавливать мобильную связь. Как следствие, некоторые эксперты заподозрили, что дело совершенно не в перебитом кабеле, а в чем-то куда более существенном.

Сторонники виновности Vodafone обращали внимание на то, что еще в конце декабря 2017 года абоненты Vodafone в «Л-ДНР» начали массово получать SMS-уведомления о том, что их с 9 января по 15 февраля 2018 года, по сути принудительно, переведут на новый тариф «Смартфон Стандартный» с ежедневной абонентной платой в 3 грн (без дополнительных услуг). Эта плата должна была сниматься не зависимо от того, пользовались ли мобильными связью и интернетом или нет.

В ответ на претензии компания Vodafone официально заявила, что у нее нет возможности обслуживать и ремонтировать оборудование в «ДНР» и «ЛНР». Как следствие, она не может обеспечить полноценную работу сети и услуги в полном объеме. А удаленное обслуживание в таких условиях влечет дополнительные затраты. Они и учтены в тарифе «Смартфон Стандартный».

В ответ на действия Vodafone появились жалобы в Антимонопольный комитет Украины и государственную инспекцию Украины по вопросам защиты прав потребителей. А в дополнение к этому жители инициировали электронную петицию президенту Петру Порошенко. В ней требовали рассмотреть законность действий компании «Vodafone Украина».

Ситуация накалялась и тут, очень кстати, связь исчезла. А с ней исчезли и все проблемы…

Сторонники виновности «республик» акцентировали внимание на том, что исчезновение Vodafone из «ДНР» и «ЛНР» вызвало невиданный спрос на стартовые пакеты операторов «Феникс» и «Лугаком». Так, согласно признанию «министра связи ДНР» Виктора Яценко, продажи стартовых пакетов «Феникса» после отключения Vodafone увеличились с 500-1000 до 25000 пакетов в день.

Правда, обращало на себя внимание то, что сам «Феникс» оказался совершенно не готов к такому «счастью» и качество предоставляемых им услуг резко ухудшилось. Временами вплоть до коллапса…

Что подразумевается под кабелем

О том, что дело не в кабеле, поняли даже самые непонятливые, когда 19 января связь Vodafone была восстановлена в «ЛНР», но не в «ДНР». В «ДНР» Vodafone появился только 27 апреля, да и то до сих пор далеко не везде.

Комментарий представителей компании на оптимизм не настраивал. «Связь мы включили. Она должна появиться, по крайней мере, там, где осталось трудоспособное оборудование. Надолго ли это, не знаем. Я бы не давала таких гарантий, что мы всерьез и надолго там восстановили сеть. Будем смотреть по ситуации», – прокомментировала появление связи в «ДНР» представитель «Vodafone Украина» Виктория Рубан.

Примечательно, что к тому времени вопрос возобновления работы Vodafone в «ДНР» вовсю обсуждали на Минских переговорах. К тому времени уже даже самым наивным было понятно, что дело не в повреждении кабеля. Дело в деньгах. Причем позиции сторон были кардинально противоположными.

«Обращаем внимание, что представителям украинского оператора необходимо проработать ряд административных вопросов с субъектами хозяйствования республики, в частности вопрос оплаты электроэнергии. Министерство связи не может производить оплату коммунальных услуг за эксплуатацию коммутационных узлов Vodafone из бюджета ДНР», – гласило официальное заявление «министерства связи ДНР».

«Мы работаем в соответствии с украинским законодательством и по украинским лицензиям. Действующее законодательство запрещает нам работать или вести любую хозяйственную или коммерческую деятельность на неподконтрольной территории», - от лица Vodafone ответила Виктория Рубан.

Пикантный нюанс. Согласно данным директора по корпоративному управлению и контролю ЧАО «ПФ Украины» (бренд – Vodafone) Олега Проживальского, на 1 января 2018 года более 30% базовых станций на неконтролируемой части Донбасса… не работали. Говорить о каком-то приемлемом качестве связи в таких условиях было весьма проблематично. Причем, ситуация эта ухудшается почти ежедневно.

Как следствие, после возобновления связи Vodafone в «ДНР», качество самой связи, мягко говоря, оставляет желать много лучшего. В сравнении со связью, которую предоставлял Vodafone до апреля нынешнего года, нынешняя – никакого сравнения не выдерживает.

По этой причине никто особенно и не удивился тому, что связь Vodafone на неконтролируемых территориях полностью пропадала 9 июля, 20 июля, 9 августа…

Ближе к норме

О том, что в судьбе Vodafone в «ДНР» нет пока полной ясности говорит и майское заявление Дениса Пушилина. «По Vodafone еще ничего не закончилось. Там разрабатывается своеобразная "дорожная карта", потому что вышки работают не все, не во всех городах даже есть связь. Поэтому будет привозиться оборудование, будет проводиться профилактика. И для нас крайне немаловажно – это оплата электроэнергии и аренды помещений, где находится оборудование. Украинская сторона говорит, что Vodafone не может осуществлять оплату в ДНР, т.к. это противоречит законодательству. Но заводу в Луганске платят же как-то деньги. Мы также надеемся добиться в этом плане успеха. В этом плане переговорный процесс будет продолжаться», – сказал он.

Пикантность ситуации заключается в том, что, вдобавок к неработающим, по некоторым данным, в «ДНР» регулярно отключают работающие объекты Vodafone за неоплату потребленной электроэнергии. «По состоянию на конец мая РЭК отключил около 200 объектов МТС (Vodafone) от электроэнергии. Вроде как за неуплату. И вроде бы как вопрос оплаты электричества должен подниматься на очередном "Минске"», – сообщил еще в июне экс-директор донецкой компании-провайдера Matrix Роман Лесниченко.

И вот – новый поворот в судьбе Vodafone. В «ДНР» на самом высоком уровне задекларировали, что намерены «нормализовать работу» этого мобильного оператора. Что это значит на самом деле, пока непонятно. Станет ли связь Vodafone лучше в ближайшем обозримом будущем? Едва ли…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»