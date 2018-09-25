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Защитники Украины жестко и мощно ответили на провокации - один российский наемник стал "200-м", четверо ранены
25.09.2018 09:38
Гибридная армия Российской Федерации на временно оккупированном Донбассе продолжает нести потери, в том числе со смертельным исходом.
За прошедшие сутки, 24 сентября, российско-оккупационные войска 28 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Более того, бандформирования дважды применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
К счастью, потерь в рядах Вооруженных сил Украины не зафиксировано.
Уточняется, что террористы "Л/ДНР" вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Согласно данным разведки, в течение суток один сепаратист был уничтожен и еще четверо были ранены.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
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