Защитники Украины жестко и мощно ответили на провокации - один российский наемник стал "200-м", четверо ранены

25.09.2018 09:38

Гибридная армия Российской Федерации на временно оккупированном Донбассе продолжает нести потери, в том числе со смертельным исходом.

За прошедшие сутки, 24 сентября, российско-оккупационные войска 28 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Более того, бандформирования дважды применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

К счастью, потерь в рядах Вооруженных сил Украины не зафиксировано.

Уточняется, что террористы "Л/ДНР" вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Согласно данным разведки, в течение суток один сепаратист был уничтожен и еще четверо были ранены.