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Кремль перед "выборами" пытается задобрить обозленный Донбасс: обещает прислать в "ДНР" российский банк
В преддверии "выборов" главаря "ДНР" жителей оккупированного Донбасса "кормят" слухами о приходе в ОРДЛО некоего российского банка. Российский наемник, орудовавший на Донбассе, Александр Жучковский на своем telegram-канале рассказал, какие из банков РФ могут появиться в ОРДЛО, передает "Диалог.UA".
Экономическая ситуация на Донбассе, оккупированном гибридной армией РФ, продолжает стремительно ухудшаться. Население ОРДЛО обозлено нищетой, в связи с чем под угрозой оказался новый кремлевский "спектакль" - "выборы" главаря "ДНР". Чтобы как-то разрядить ситуацию, Кремль активно запускает слухи о приходе на Донбасс некоего банка РФ, который будет раздавать гражданам кредитки.
Жучковский уверяет, что есть 3 претендента в рядах банков РФ на приход в террористическую "ДНР". Некий "Центр управления расчетов", связанный с "Внешторгсервисом" и олигархом Курченко, "Северный морской путь" семьи Ротенбергов, а также "Генбанк" из аннексированного Крыма. Все они уже находятся под санкциями Запада.
По данным Жучковского, скорее всего, печальная участь работать на непризнанной территории с вооруженными до зубов террористами ляжет на ЦРК Курченко. Конечно, только в том случае, если Кремль внезапно решит выполнить свое обещание. А это весьма сомнительно.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, банк, Кремль, выборы президента, ДНР, ЛНР
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- Кремль перед "выборами" пытается задобрить обозленный Донбасс: обещает прислать в "ДНР" российский банк 08:30
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