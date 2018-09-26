- Предупреждение для жителей Донецка: город наводнили «полицейские» «ДНР», идут проверки21:20
- Боевики «ДНР» задерживают людей на блокпостах, если видят телефон21:05
- Оккупационные «власти ДНР» обязывают людей голосовать за Пушилина20:45
- Жилые массивы Пивденного попали под обстрел19:45
- Боевики на Донбассе начали расстреливать бойцов, которые прибывают из России 19:15
- Пушилин объяснил, когда на Донбасс введут миротворцев ООН19:00
- Путин изменил план захвата Украины: Гордон сообщил тревожные данные из Москвы18:48
- В «ДНР»: В соцсетях сообщают о перекрытых «полицейскими» дорогах18:30
- Оккупанты обстреляли село в ОРДО: ранена семейная пара17:45
- Війна на Донбасі: Сиротюк розповів, у якому разі РФ погодиться на миротворців16:51
Боевики на Донбассе начали расстреливать бойцов, которые прибывают из России
Террористы с оккупированной территории Донбасса начали вести атаки против бойцов, которые прибывают из России.
Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает "Диалог.UA". Ранее так называемый "экс-министр" "ДНР" решил сказать правду о том, что творит Россия на оккупированных землях. Он заявил, что Донецк и Луганск просто грабят, навязывая невероятный уровень коррупции.
Он отметил, что в последнее время между местными жителями оккупированного Донбасса, которые встали под знамена боевиков, и прибывающими из России военными начали происходить перестрелки. По мнению Гуцуляка, некоторые боевики на Донбассе испытывают проблемы психологического характера и из-за этого устраивают обстрелы по своим позициям. Он рассказал, что недавно была обстреляна группа бойцов, которые прибыли на Донбасс из России. В службе разведки ему доложили о том, что огонь был открыт без всякого предупреждения и в результате инцидента погиб один человек, еще трое получили значительные ранения. Однако главари боевиков отрицают данную версию и используют этот случай как очередной метод пропаганды.
Они обвинили во всем солдат ВСУ. Порошенко в ООН рассказал, что заставит Россию сдаться и уйти с Донбасса. Выступая перед лидерами украинской общины в Соединенных Штатах, Порошенко призвал поддержать украинскую инициативу по введению миротворческих сил на захваченный Донбасс.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, расстрел, ДНР, ЛНР, боевики
- Украине ничего не нужно делать: известный журналист назвал условие, при котором ДНР-ЛНР исчезнут за несколько дней
- На содержании Донбасса экономить и ожидать - в Кремле вопрос "ЛДНР" пока остается открытым
- Кремль начал очередную фазу агрессии против Украины: стоит ожидать военного обострения - политолог
- Кремль может пойти на повышение субьектности "Лугандонии" и усиление провокаций против Украины - эксперт
- Прогноз для оккупированного Донбасса: худший сценарий и лучший вариант
- Минская битва за Донбасс: версия Сайдика
- Предупреждение для жителей Донецка: город наводнили «полицейские» «ДНР», идут проверки21:20
- Боевики «ДНР» задерживают людей на блокпостах, если видят телефон21:05
- Оккупационные «власти ДНР» обязывают людей голосовать за Пушилина20:45
- Жилые массивы Пивденного попали под обстрел19:45
- Боевики на Донбассе начали расстреливать бойцов, которые прибывают из России 19:15
- Пушилин объяснил, когда на Донбасс введут миротворцев ООН19:00
- Путин изменил план захвата Украины: Гордон сообщил тревожные данные из Москвы18:48
- В «ДНР»: В соцсетях сообщают о перекрытых «полицейскими» дорогах18:30
- Оккупанты обстреляли село в ОРДО: ранена семейная пара17:45
- Війна на Донбасі: Сиротюк розповів, у якому разі РФ погодиться на миротворців16:51
- Мощный сигнал поддержки: в Сенате США приняли важную историческую резолюцию по Украине23:04
- Названо проверенное народное средство от простуды22:32
- Такого не было целых 30 лет: синоптики озвучили интересный прогноз на грядущую зиму22:11
- Монетизацию субсидий в Украине проведут в три этапа21:48
- Эти продукты, замедляющие похудение21:32
- Предупреждение для жителей Донецка: город наводнили «полицейские» «ДНР», идут проверки21:20
- Боевики «ДНР» задерживают людей на блокпостах, если видят телефон21:05
- Оккупационные «власти ДНР» обязывают людей голосовать за Пушилина20:45
- Воздвижение Креста Господня: приметы и суеверия праздника20:30
- Плохая новость для Украины: стало известно, что Лукашенко пообещал Путину на закрытой встрече 20:15
- Названо проверенное народное средство от простуды22:32
- Эти продукты, замедляющие похудение21:32
- Названа диета, которая может спровоцировать расстройство психики17:30
- В Украине установили запрет на популярную вакцину16:35
- Медики объяснили, чем грозит здоровью переход на "зимнее время"15:15
- Медики назвали лучший природный антибиотик13:16
- Медики назвали эффективные способы избавления от храпа09:45
- Какие знаки зодиака самые подлые09:30
- Что скрывается за пробой на золотых украшениях09:15
- Мы должны вести переговоры с Россией о прекращении её поддержки этой военной силы - Волкер (Интервью)13:07
- Донецк весь день содрогался от мощных взрывов
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- Под Донецком идет бой
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности
- Синоптики «меняют показания»: неожиданный прогноз
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко
- Волонтер: оккупанты грозят «выбить» ВСУ из освобожденных поселков
- «Осторожно! Накидываются сразу». Соцсети предупредили о «зверствах» на КПП «Еленовка»