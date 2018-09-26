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"Доктор ШТО", - в соцсетях громкий хохот из-за новой должности и помятого вида "новоросса" Царева
В соцсетях снова стебутся над коллаборантом, идеологом несуществующей "Новороссии" Олегом Царевым.
Сеть впечатлила новая должность одиозного сепаратиста Царева, передает "Диалог.UA". Пропагандистский российский телеканал LifeNews в очередной раз показало помятое лицо Царева, представив его как "заведующего кафедрой квантовой теории поля". Вуз, который осмелился взять одиозного "новоросса" на работу, пропагандисты "светить" не стали.
Скорее всего, речь об учебном заведении оккупированного Крыма, в который несколько лет назад бежал Царев.
В Сети яростно стебутся над идеологом "Новороссии", известным своими крайне скромными умственными способностями. Его соцсети уже остроумно прозвали "Доктор ШТО".
Сейчас комментаторы гадают, какое конкретно поле имеется в виду в должности коллаборанта. Одни уверены, что речь о "поле чудес", другие, что о кукурузном. Многие обратили внимание на весьма несвежий вид идеолога "Новороссии". "Вон как кванты потрепали бидосю", - отметил подписчик, другой выразил уверенность, что вид Царева - результат изучения новоявленным "академиком" квантов "Боярышника". "Ну теперь, российская наука, держись", - констатировал подписчик.
Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что Царев пытался выпросить у Кремля пост главаря "ДНР" после ликвидации Захарченко.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Олег Царев, ДНР, ЛНР, Новороссия
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