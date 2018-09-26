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Грядут перемены: названа причина, по которой замглавы СММ ОБСЕ в ускоренном режиме покидает Украину
Александр Хуг, который несколько лет занимал должность заместителя главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине, покидает ведомство по истечении определенного срока.
Об этом он заявил лично, передает "Диалог.UA". Ранее сообщали, что террористы на Донбассе не пропускают наблюдателей из ОБСЕ в поселки мирных жителей, угрожая расстрелами.
Хуг не стал сообщать имя своего преемника, так как не знает, кого назначит ОБСЕ, однако добавил, что это станет известно в ближайшее время. Свой уход он пояснил тем, что отработал в структуре уже около 10 лет, а именно столько разрешает работать ведомство. Полномочия Хуга истекают уже в этом году 31 октября. Замглавы Миссии отметил, что он и его команда проделали большую работу в Украине и, возможно, без их участия было бы намного больше убитых и раненых. Также Хуг сообщил, что для решения конфликта необходима политическая воля двух государств, однако пока такого нет.
Он добавил, что огонь может прекратиться лишь в том случае, если две стороны одновременно отдадут приказ. До этого он видел несколько раз, как огонь прекращался в считанные минуты. В ОБСЕ рассказали о новом подходе России к информационной войне против Украины. В ОБСЕ Россию поставили на место, напомнив, чей Крым.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, ОБСЕ, перемены
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