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Архив - Донецкая область

Путин изменил план захвата Украины: Гордон сообщил тревожные данные из Москвы

26.09.2018 18:48
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Путин изменил план захвата Украины: Гордон сообщил тревожные данные из Москвы

Российский президент Владимир Путин радикально поменял стратегию в отношении Украины, пытаясь взять ее под контроль с помощью парламентских и президентских выборов, на которых должны победить пророссийские партии. Об этом в прямом эфире одного из украинских телеканалов заявил известный журналист Дмитрий Гордон.

Он отметил, что в России принято решение заморозить минский процесс - никаких подвижек в ситуации вокруг Донбасса не предвидится до осени 2019 года, когда в Украине должны будут состоятся парламентские выборы.

К этому моменту Кремль рассчитывает получить пророссийского президента и пророссийский Парламент, установив контроль над Украиной. Таким образом, по плану Путина, контроль над Украиной будет установлен невоенным способом. Более того, вследствие этого Гордон призвал Леонида Кучму покинуть минский процесс и не позорить себя и страну переговорами с "гопниками", управляемыми Москвой.

Напомним, ранее стало известно о том, какая борьба идет в "ДНР" после смерти Захарченко.

Также российский украинофоб Затулин рассказал, когда Путин признает "ДНР" и "ЛНР".


Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Путин, война, захват
 
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