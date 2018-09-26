Россия готовит оккупантов ОРДЛО к наступлению

26.09.2018 14:10

Российские кураторы проводит активную подготовку подразделений оккупантов на Донбассе, отрабатывая наступательные и контрнаступательные действия.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщает, что в рамках единого плана Южного военного округа РФ с частями и подразделениями «1 и 2 АК» на полигонах «Центральный», «Ударный», «Славный», «Передовой», «Удалой» и «Приморский» проводятся занятия в единой системе оперативной и боевой подготовки ЮВО, а также командно-штабные учения по наступательной и контрнаступательной тематике.

На своей странице в соцсети Тымчук пишет: «При этом отмечается увеличение интенсивности проведения проверок боевой готовности и тренировок дежурных сил „1 и 2 АК“. В рамках боевой подготовки артиллерийских подразделений „1 АК“ особое внимание уделяется вопросам нанесения огневого поражения морских целей».

Источник: https://donpress.com