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Архив - Донецкая область

Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ есть очереди

26.09.2018 09:42
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Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ есть очереди

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в штатном режиме.

По данным Госпогранслужбы сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 25/30;

КПВВ «Марьинка» — 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» — 30/30;

КПВВ «Гнутово» — 20/10.

За минувшие сутки через КПВВ последовало 44,5 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 10 050 человек и 1260 транспортных средств;

«Марьинка» — 10 085 человек и 1700 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 9175 человек и 1740 транспортных средств;

«Гнутово» — 3960 человек и 890 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 11 220 человек.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, очередь, блокпост, КПВВ
 
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