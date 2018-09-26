Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ есть очереди

26.09.2018 09:42

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в штатном режиме.

По данным Госпогранслужбы сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 25/30;

КПВВ «Марьинка» — 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» — 30/30;

КПВВ «Гнутово» — 20/10.

За минувшие сутки через КПВВ последовало 44,5 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 10 050 человек и 1260 транспортных средств;

«Марьинка» — 10 085 человек и 1700 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 9175 человек и 1740 транспортных средств;

«Гнутово» — 3960 человек и 890 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 11 220 человек.

Источник: https://donpress.com