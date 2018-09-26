- "Доктор ШТО", - в соцсетях громкий хохот из-за новой должности и помятого вида "новоросса" Царева10:15
- Стало известно, когда жители оккупированного Донбасса смогут свободно получать пенсии10:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ есть очереди09:42
- Оккупационные «власти ДНР» передумали «запускать» «Стирол»09:00
- Кремль перед "выборами" пытается задобрить обозленный Донбасс: обещает прислать в "ДНР" российский банк 08:30
- В «ДНР» пытались вывезти полкилограмма серебра07:45
- Жители Горловки отказываются идти на «выборы» главаря «ДНР»07:00
- Один из главарей «ДНР» не выдержал произвола Кремля и пришел сдаваться в СБУ: «Тупо грабят Донбасс»23:55
- "В подвале меня пытали не американцы, а русские", - ученый из Донецка поставил на место желающих дружить с РФ23:50
- Десяток кандидатов: Кого допустили к сбору подписей на «выборы главы ДНР»23:45
Стало известно, когда жители оккупированного Донбасса смогут свободно получать пенсии
Жителям оккупированного Донбасса, которые сами не в состоянии забрать пенсии, начнут осуществлять выплаты только после установки на оккупированных территорий международной администрации. Об этом заявил экс-глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале"112 Украина".
"Ключевые пенсионеры – это инвалиды, люди достаточно преклонного возраста, которые не могут передвигаться. Из-за этого без введения хотя бы международного контроля над временно оккупированными территориями, сколько бы здесь не говорили, какой бы замминистра не рассказывал про какие-то международные институты, которые будут доставлять пенсии – это бесперспективно. То есть миротворцы на границе с Россией, международная администрация – и Украина приступает к выплате пенсий, и это тогда мир, о котором вы говорите", - заявил Жебривский.
Сегодня заместитель министра соцполитики Николай Шамбир заявил, что неизвестно, сколько пенсионеров проживает на оккупированных территориях.
Как сообщалось, за последний год количество переселенцев с оккупированных территорий которые получают пенсии, увеличилось на 80 тысяч.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Жебривский, пенсии
- Жебривский ответил, зачем нужно отстраивать Донетчину во время войны, и почему нельзя сейчас проводить выборы в ДНР-ЛНР
- Отказаться от угля, запретить переход линии разграничения - Жебривский высказался по поводу полной блокады "ЛДНР"
- Армия РФ поменяла тактику войны на Донбассе: Жебривский сообщил о прибытии на Донбасс 100 российских снайперов. ВИДЕО
- Жебривский рассказал о возможности переговоров с ДНР и ЛНР
- Жебривский: «Украина может выплачивать пенсии ОРДЛО»
- Признанием паспортов "ЛДНР" Путин фактически признал фейковые "республики" - Жебривский
- "Доктор ШТО", - в соцсетях громкий хохот из-за новой должности и помятого вида "новоросса" Царева10:15
- Стало известно, когда жители оккупированного Донбасса смогут свободно получать пенсии10:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ есть очереди09:42
- Оккупационные «власти ДНР» передумали «запускать» «Стирол»09:00
- Кремль перед "выборами" пытается задобрить обозленный Донбасс: обещает прислать в "ДНР" российский банк 08:30
- В «ДНР» пытались вывезти полкилограмма серебра07:45
- Жители Горловки отказываются идти на «выборы» главаря «ДНР»07:00
- Один из главарей «ДНР» не выдержал произвола Кремля и пришел сдаваться в СБУ: «Тупо грабят Донбасс»23:55
- "В подвале меня пытали не американцы, а русские", - ученый из Донецка поставил на место желающих дружить с РФ23:50
- Десяток кандидатов: Кого допустили к сбору подписей на «выборы главы ДНР»23:45
- Порошенко перепутал комнаты и посетил переговоры Лаврова,- СМИ10:35
- "Доктор ШТО", - в соцсетях громкий хохот из-за новой должности и помятого вида "новоросса" Царева10:15
- Стало известно, когда жители оккупированного Донбасса смогут свободно получать пенсии10:00
- Медики назвали эффективные способы избавления от храпа09:45
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ есть очереди09:42
- Какие знаки зодиака самые подлые09:30
- Что скрывается за пробой на золотых украшениях09:15
- Оккупационные «власти ДНР» передумали «запускать» «Стирол»09:00
- Верни деньги дважды: в Украине появился странный налог08:48
- Кремль перед "выборами" пытается задобрить обозленный Донбасс: обещает прислать в "ДНР" российский банк 08:30
- Медики назвали эффективные способы избавления от храпа09:45
- Какие знаки зодиака самые подлые09:30
- Что скрывается за пробой на золотых украшениях09:15
- Мы должны вести переговоры с Россией о прекращении её поддержки этой военной силы - Волкер (Интервью)13:07
- Путин получил важный сигнал по Украине: генерал указал на интересный момент12:13
- Нить какого цвета нужно носить, чтобы привлечь удачу и счастье в свою жизнь22:38
- В Украине запретили популярное лекарство от простуды18:00
- Мужчины-вампиры. 10 типов парней, которые испортят вам кровь09:58
- Самая неприступная женщина по знаку зодиака — кто она?08:47
- Названы неожиданные продукты, способные помочь справиться с простудой08:15
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- Донецк весь день содрогался от мощных взрывов
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности
- Под Донецком идет бой
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко
- Волонтер: оккупанты грозят «выбить» ВСУ из освобожденных поселков
- «Осторожно! Накидываются сразу». Соцсети предупредили о «зверствах» на КПП «Еленовка»
- "Украина хочет зачистить Донбасс", - Клинцевич боится за будущее пророссийских боевиков на востоке Украины