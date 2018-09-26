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Архив - Донецкая область

Стало известно, когда жители оккупированного Донбасса смогут свободно получать пенсии

26.09.2018 10:00
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Стало известно, когда жители оккупированного Донбасса смогут свободно получать пенсии

Жителям оккупированного Донбасса, которые сами не в состоянии забрать пенсии, начнут осуществлять выплаты только после установки на оккупированных территорий международной администрации. Об этом заявил экс-глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале"112 Украина".

"Ключевые пенсионеры – это инвалиды, люди достаточно преклонного возраста, которые не могут передвигаться. Из-за этого без введения хотя бы международного контроля над временно оккупированными территориями, сколько бы здесь не говорили, какой бы замминистра не рассказывал про какие-то международные институты, которые будут доставлять пенсии – это бесперспективно. То есть миротворцы на границе с Россией, международная администрация – и Украина приступает к выплате пенсий, и это тогда мир, о котором вы говорите", - заявил Жебривский.

Сегодня заместитель министра соцполитики Николай Шамбир заявил, что неизвестно, сколько пенсионеров проживает на оккупированных территориях.

Как сообщалось, за последний год количество переселенцев с оккупированных территорий которые получают пенсии, увеличилось на 80 тысяч.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Жебривский, пенсии
 
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