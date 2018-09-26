- Предупреждение для жителей Донецка: город наводнили «полицейские» «ДНР», идут проверки21:20
- Боевики «ДНР» задерживают людей на блокпостах, если видят телефон21:05
- Оккупационные «власти ДНР» обязывают людей голосовать за Пушилина20:45
- Жилые массивы Пивденного попали под обстрел19:45
- Боевики на Донбассе начали расстреливать бойцов, которые прибывают из России 19:15
- Пушилин объяснил, когда на Донбасс введут миротворцев ООН19:00
- Путин изменил план захвата Украины: Гордон сообщил тревожные данные из Москвы18:48
- В «ДНР»: В соцсетях сообщают о перекрытых «полицейскими» дорогах18:30
- Оккупанты обстреляли село в ОРДО: ранена семейная пара17:45
- Війна на Донбасі: Сиротюк розповів, у якому разі РФ погодиться на миротворців16:51
Війна на Донбасі: Сиротюк розповів, у якому разі РФ погодиться на миротворців
Зараз важко зрозуміти ту конфігурацію миротворчого контингенту, яка б влаштувала всіх. Про це в ексклюзивному коментарі журналісту інтернет-видання Новости Украины – From-UA розповів депутат ВО "Свобода" Юрій Сиротюк.
За словами нашого співрозмовника, миротворчий контингент ООН може бути введений виключно після схвалення Радою безпеки ООН, де постійним членом є Росія.
«Вето постійного члена не дозволяє ухвалювати будь-яке рішення щодо введення миротворчих контингентів. Тому будь-якій миротворчий контингент на Донбасі може бути введений виключно за згодою країни-агресора — РФ. Відповідно, чи погодиться в даному випадку Росія не тільки на те, щоб цей миротворчий контингент мав мандат не більше розмежування лінії зіткнення, тобто фронту російсько-української війни, а і на мандат на оновлення контролю за державним кордоном України, бо для нас ключове завдання закрити кордон між РФ і окупованими територіями, і тоді ситуація нормалізується дуже швидко, бо жодного бажання, жодного потенціалу у окупованих територій самостійно вести війну і можливостей самостійно вести війну з Україною немає», - каже депутат.
Тому очевидно, додає співрозмовник видання, що Росія погодиться на миротворців виключно в тому випадку, якщо цей контингент працюватиме на її умовах.
«Можна собі припустити, що Росія буде чинити спротив в справі миротворчого контингенту оновити контроль над кордоном, тобто і надалі самі контролюватимуть кордон між Росією і окупованими територіями. І друге — так само очевидно, що якщо Росія і погодиться, то щоб туди входили війська країн, які є союзними для Росії, наприклад, Білорусь, Казахстан, можливо, Сербія. Відповідно, розмістити на кордоні своїх союзників, і це не зовсім прийнятно для України, тому що на території Білорусі так само вчиняються провокації проти українських громадян — можна згадати історію Павла Гриба, якого там затримали, викрали і забрали в Росію», - пояснює експерт.
«Зараз важко зрозуміти ту конфігурацію миротворчого контингенту, яка б влаштувала всіх. Тому поки що це залишається мантрою президента», - додає Сиротюк.
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, миротворцы
- Недопуск наблюдателей ОБСЕ на границу со стороны РФ – доказательство ее военного присутствия на Донбассе
- Оккупированный Донбасс: где стреляли, что разрушено, где нет света, как работает связь и пункты пропуска
- Новые правила пересечения линии соприкосновения в зоне АТО: упрощение или удушение?
- Россия может начать отступление из ОРДИЛО
- Донбасс - в единой Украине
- Ярош призвал выйти из минских соглашений и считает предательством выборы в "ДНР-ЛНР"
- Предупреждение для жителей Донецка: город наводнили «полицейские» «ДНР», идут проверки21:20
- Боевики «ДНР» задерживают людей на блокпостах, если видят телефон21:05
- Оккупационные «власти ДНР» обязывают людей голосовать за Пушилина20:45
- Жилые массивы Пивденного попали под обстрел19:45
- Боевики на Донбассе начали расстреливать бойцов, которые прибывают из России 19:15
- Пушилин объяснил, когда на Донбасс введут миротворцев ООН19:00
- Путин изменил план захвата Украины: Гордон сообщил тревожные данные из Москвы18:48
- В «ДНР»: В соцсетях сообщают о перекрытых «полицейскими» дорогах18:30
- Оккупанты обстреляли село в ОРДО: ранена семейная пара17:45
- Війна на Донбасі: Сиротюк розповів, у якому разі РФ погодиться на миротворців16:51
- Мощный сигнал поддержки: в Сенате США приняли важную историческую резолюцию по Украине23:04
- Названо проверенное народное средство от простуды22:32
- Такого не было целых 30 лет: синоптики озвучили интересный прогноз на грядущую зиму22:11
- Монетизацию субсидий в Украине проведут в три этапа21:48
- Эти продукты, замедляющие похудение21:32
- Предупреждение для жителей Донецка: город наводнили «полицейские» «ДНР», идут проверки21:20
- Боевики «ДНР» задерживают людей на блокпостах, если видят телефон21:05
- Оккупационные «власти ДНР» обязывают людей голосовать за Пушилина20:45
- Воздвижение Креста Господня: приметы и суеверия праздника20:30
- Плохая новость для Украины: стало известно, что Лукашенко пообещал Путину на закрытой встрече 20:15
- Названо проверенное народное средство от простуды22:32
- Эти продукты, замедляющие похудение21:32
- Названа диета, которая может спровоцировать расстройство психики17:30
- В Украине установили запрет на популярную вакцину16:35
- Медики объяснили, чем грозит здоровью переход на "зимнее время"15:15
- Медики назвали лучший природный антибиотик13:16
- Медики назвали эффективные способы избавления от храпа09:45
- Какие знаки зодиака самые подлые09:30
- Что скрывается за пробой на золотых украшениях09:15
- Мы должны вести переговоры с Россией о прекращении её поддержки этой военной силы - Волкер (Интервью)13:07
- Донецк весь день содрогался от мощных взрывов
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- Под Донецком идет бой
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности
- Синоптики «меняют показания»: неожиданный прогноз
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко
- Волонтер: оккупанты грозят «выбить» ВСУ из освобожденных поселков
- «Осторожно! Накидываются сразу». Соцсети предупредили о «зверствах» на КПП «Еленовка»