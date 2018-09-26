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Жители Горловки отказываются идти на «выборы» главаря «ДНР»
26.09.2018 07:00
Жители временно оккупированной Горловки отказываются идти на «выборы» главаря «ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированной Горловки не видят смысла в проведении «выборов» в «ДНР» и отказываются идти на «выборы». Кроме того, люди начинают считать «власти ДНР» преступными и открыто называют их «оккупантами».
Вот что сообщают горловчане в соцсетях:
«Ґорлівка вата :«Не пойдём на выборы — все равно нечестно и бесполезно» Так говорить велика кількість місцевих»,
«Хотя правильные слова были бы: Не станем участвовать в преступной деятельности оккупантов. То есть — с такой формулировкой, они все равно преступники, даже не ходя на выборы».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Горловка, выборы президента, ДНР
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