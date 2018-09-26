Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Жители Горловки отказываются идти на «выборы» главаря «ДНР»

26.09.2018 07:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жители Горловки отказываются идти на «выборы» главаря «ДНР»

Жители временно оккупированной Горловки отказываются идти на «выборы» главаря «ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированной Горловки не видят смысла в проведении «выборов» в «ДНР» и отказываются идти на «выборы». Кроме того, люди начинают считать «власти ДНР» преступными и открыто называют их «оккупантами».

Вот что сообщают горловчане в соцсетях:

«Ґорлівка вата :«Не пойдём на выборы — все равно нечестно и бесполезно» Так говорить велика кількість місцевих»,

«Хотя правильные слова были бы: Не станем участвовать в преступной деятельности оккупантов. То есть — с такой формулировкой, они все равно преступники, даже не ходя на выборы».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донбасс, Горловка, выборы президента, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх