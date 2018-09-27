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Чего ждать от Кремля оккупированному Донбассу: появился интересный прогноз
Москва стремится уменьшить финансовую нагрузку, которую возлагают на нее расходы на Донбасс, и поэтому пытается вместо полевых командиров назначить в "руководство" оккупированных территорий кого-то способного справиться с экономическими проблемами.
Об этом "Апострофу" рассказал исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив.
"Делать ставку на военных уже нельзя. Экономическая ситуация стала катастрофической и грозит колоссальными экологическими последствиями, поэтому сейчас Москва будет искать какие-то фигуры, которые могли бы как-то настроить экономику региона, но не потому, что в Кремле вдруг стали такие заботливые, а для того, чтобы уменьшить финансовую нагрузку, которую они сами несут", – отмечает он.
Денису Пушилину, "человеку в костюме", необходимо будет сыграть на контрасте с полевыми командирами, которые были во "власти" в ДНР до этого.
Так, одним из первых решений Пушилина на посту и.о. главаря ДНР было заявление о передаче отжатых рынков прежним владельцам.
"Что касается рынков, задача следующая – частные рынки будут возвращены хозяевам", - подчеркнул сепаратист.
Этот ход является, очевидно, формальным (вряд ли боевики перестанут стричь дань с рынков, теряя источник обогащения), но в информационном плане достаточно сильным: на смену злому главе пришел глава "добрый".
Кроме того, идет процесс активной зачистки людей из орбиты Захарченко. Прежде всего, сами же сепаратисты в соцсетях, подконтрольных СМИ, Telegram-каналах постепенно разгоняют нарратив о том, что Захарченко – не такой уж и герой. А если сам батя оказался фальшивкой, то что уже говорить, например, о Ташкенте, которому вкатили "хищения в особо крупных размерах и воровство". Еще один боевик Захарченко – Игорь Кононов (Царь), который возглавлял так называемое "министерство обороны", через день после назначения Пушилина, лишился своей должности, да и само "министерство" в ДНР решили ликвидировать, мол, противоречит букве Минских соглашений.
Теги: экономика, Донбасс, Москва, ДНР, боевики, Пушилин, Захарченко, Минские соглашения
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