Эколог: Славянская ТЭС не имеет права сжигать нефтекокс до получения нового разрешения на выбросы

27.09.2018 16:05

Компания Донбассэнерго не имеет права сжигать на Славянской ТЭС нефтекокс, который считается отходом нефтепереработки, до получения нового разрешения на выбросы.

Об этом сообщила заместитель директора Украинского научного института технической экологии Лина Плющакова, комментируя планы Донбассэнерго начать использовать нефтекокс с углем антрацитом на Славянской ТЭС.

«Любое предприятие в Украине при корректировке технологического процесса или изменении вида топлива обязано внести изменение в свое разрешение на выбросы и получить додаток к текущему разрешению на выбросы», - сказала Плющакова.

Эколог отмечает, что получения обновленного разрешения на выбросы, компания среди прочего должна была уведомить общественность или СМИ о намерении применить новое топливо и получить додаток к разрешению на выбросы.

«Пока всего этого не было», - добавила эколог.

При этом она сообщила, что для соблюдения требований законодательства и безопасной работы станция должна использовать топливо, которое указано в технической документации.

«Станция должна работать на том топливе, которое они первоначально заявили в своем разрешении на выбросы», - сообщила Плющакова.

Как сообщалось, «Донбассэнерго» сообщила, что в этом отопительном сезоне будет использовать нефтекокс. Его будут смешивать с углем, а потом сжигать на Славянской ТЭС (Донецкая обл.).

27 сентября стало известно, что народный депутат Украины Михаил Бондарь отправил депутатские обращения в Министерство энергетики и угольной промышленности, Министерство экологии, Генеральную прокуратуру Украины и к руководству ПАО «Донбассэнерго» по поводу правомерности и безопасности использования нефтекокса на Славянской ТЭС.

Бондарь считает, что высокое содержание серы и ванадия в нефтяном коксе является угрозой загрязнения окружающей среды, угрозой здоровью населения и работников ТЭС.

Источник Обозреватель