Нажился на смертях, стервятник: сети возмутили подробности про известного сербского боевика ДНР

27.09.2018 11:29

Сербский наемник, воевавший на стороне боевиков так называемой ДНР, Деян Беричсобрался продавать "заработанный" им участок земли в России, который оценивается в более чем миллион рублей (около 425 тысяч гривен).

Об этом на своей странице в Twitter сообщает журналист Денис Казанский, передает apostrophe.ua.

"Неплохо сербский наемник Берич на войне подзаработал. Получил участочек в 21 Га под Рязанью, теперь продает. Хочет больше миллиона рублей. Какой только сброд не нажился на Донбассе и горе его жителей. Со всего света слетелись стервятники", – пишет журналист.

В комментариях не слишком удивились внезапному обогащению наемника.