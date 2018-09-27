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Оккупированный Донбасс на грани катастрофы: в Макеевке люди массово травятся водой, даже кипячение не может спасти

27.09.2018 10:52
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Оккупированный Донбасс на грани катастрофы: в Макеевке люди массово травятся водой, даже кипячение не может спасти

Боль в животе, рвота, озноб, высокая температура, интоксикация и обезвоживание – с таким букетом симптомов жители города обращаются к врачам. Виновата вода из крана, которую больше нельзя называть живительной влагой: она превратилась в опасный яд.

Представитель украинского омбудсмена, известный правозащитник Павел Лисянский опубликовал тревожные новости из оккупированного Донбасса. В городе Макеевке (Донецкая область) жители травятся водопроводной водой, сообщает "Диалог.UA".

В последнее время качество воды в городе катастрофически упало. Это произошло после поломки местной системы дезинфекции. Жители города сразу обратили внимание на странный цвет, вкус и запах (химии и лекарств) того, что течет из крана.

Опасаясь беды, воду стали кипятить по 5 и более минут, но и это не стало панацеей: после употребления такой жидкости жители Макеевки все равно ощущали на себе симптомы отравления.

"На данный момент мне известно, что госпитализировано 37 взрослых и двое детей в возрасте до 9 лет (данные от медицинских работников), часть людей отправили в больницы г. Донецка, а оттуда я не смог получить информацию. Но количество госпитализированных людей растет каждый час", - сообщает Лисянский.



Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, отравление, вода, яд, ДНР
 
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