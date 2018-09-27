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Пасечник пообещал обеспечить жильем наемников ОРЛО
27.09.2018 08:10
Главарь ОРЛО Леонид Пасечник заявил, что планирует построить общежития для обеспечения жильем «военнослужащих народной милиции ЛНР».
Так, Пасечник уточнил: «Есть программа, мы будем работать в этом направлении, передаает donpress.com.
Мы, конечно же, планируем построить общежития, то есть я не говорю, что это будет завтра, но в программе это есть.
Это достаточно серьезный вопрос, но мы будем его решать».
Теги: Донбасс, милиция, строительство, общежитие, ЛНР, Пасечник
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