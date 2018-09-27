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Архив - Донецкая область

Стало известно, как известный боевик "ДНР" нажился на смертях

27.09.2018 16:36
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Стало известно, как известный боевик "ДНР" нажился на смертях

Сербский наемник группировки "ДНР" Деян Берич собрался продавать "заработанный" им участок земли на территории РФ. Стоимость земли оценивается более миллиона рублей (425 тыс.грн.)
Скриншот со страницы Берича в соцсети опубликовал в Twitter журналист Денис Казанский.
Отмечается, что участок в 21 Га боевик продает под Рязанью.
"Какой только сброд не нажился на Донбассе и горе его жителей. Со всего света слетелись стервятники", - пишет Казанский.

Источник Трибун.



Теги: Донбасс, продажа, боевик, земельный участок, ДНР
 
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