«Власти ДНР» заявили об обстреле «санитарного» автомобиля: есть жертвы

27.09.2018 17:09

Так называемый «начальник пресс-службы оперативного командования ДНР» Даниил Безсонов заявил, что сегодня под обстрел попал «санитарный автомобиль» в результате чего погибли два члена НВФ и еще один получил ранение. При этом он традиционно обвинил в обстреле ВСУ.

Так, Безсонов уточнил: «Для оказания помощи и эвакуации раненого в указанный район выдвинулся санитарный автомобиль. Несмотря на хорошо различимые опознавательные знаки и невоенный вид санитарного автомобиля, украинские боевики открыли по нему прицельный огонь. В результате этого хладнокровно спланированного убийства погибли двое, ранение получил еще один военнослужащий ДНР».

Источник ДонПресс