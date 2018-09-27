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«Власти ДНР» заявили об обстреле «санитарного» автомобиля: есть жертвы
27.09.2018 17:09
Так называемый «начальник пресс-службы оперативного командования ДНР» Даниил Безсонов заявил, что сегодня под обстрел попал «санитарный автомобиль» в результате чего погибли два члена НВФ и еще один получил ранение. При этом он традиционно обвинил в обстреле ВСУ.
Так, Безсонов уточнил: «Для оказания помощи и эвакуации раненого в указанный район выдвинулся санитарный автомобиль. Несмотря на хорошо различимые опознавательные знаки и невоенный вид санитарного автомобиля, украинские боевики открыли по нему прицельный огонь. В результате этого хладнокровно спланированного убийства погибли двое, ранение получил еще один военнослужащий ДНР».
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, жертвы, санитар, обстрел, автомобиль, ДНР
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