Волкер сообщил о том, что в скором времени случится с "Л/ДНР"

27.09.2018 14:42

Курт Волкер сообщил о том, что земли "ДНР" и "ЛНР" должны принадлежать снова Украине, поскольку этого требует Конституция. Он подчеркнул, что Запад не признал эти формирования, поэтому в скором времени Донбасс будет возвращен Украине.

Специальный представитель Госдепартамента США, который занимается вопросами ситуации в Украине, Курт Волкер сказал свое слово касательно "ДНР" и "ЛНР". Он сообщил, что они "нелегитимны в рамках минских соглашений". Это было сказано во время интервью, которое проводило издание "Эхо Москвы". "Важный момент, который касается принятия соглашений Минска, напрямую зависит от статуса так называемой "Л/ДНР". Их создала Россия внутри Украинского государства. У них отсутствует местная, а также международная легитимность. Они попросту нелегитимны", - сказал Волкер. Отдельно Волкер сказал о том, что "Донбасс будет возвращен в Украину" рано или поздно, поскольку этого требуют все международные организации. "Конституция Украины не предусматривает подобных образований. Мы ищем возможности для того, чтобы Россия приняла участие в урегулировании возникшего конфликта. Донбасс будет возвращен в Украину, поскольку нет ни одного основания для признания этих "республик". В США заинтересованы, чтобы порядок официальной Конституции на этих землях был восстановлен", - подытожил Волкер.

Источник "Диалог.UA"