Вы убираете Захара: обнародованы доказательства подготовки Пушилиным ликвидации Захарченко

27.09.2018 23:29

СБУ обнародовала доказательства подготовки переворота в так называемой «ДНР» с целью свержения ныне ликвидированного Александра Захарченко

Об этом сообщает пресс-центр силового ведомства.

По информации Службы безопасности, принудительное отстранение готовил действующий врио главаря так называемой «ДНР» Денис Пушилин.

«Разговор между официальным помощником Пушилина и двумя неизвестными персонами был зафиксирован 12 июня в 16:50 в ресторане Yuvam, который находится в турецкой Анталии», — говорится в сообщении СБУ.

«Опубликованная аудиозапись в очередной раз доказывает факт подготовки Пушилиным «переворота» в квазиреспублике. Во время обсуждения планов на «нейтральной территории» его помощник Александр Лаврентьев акцентирует внимание на том, что Захарченко необходимо «убрать» до сентября 2018 года. По его словам, с приходом нового и.о. «главы республики» «проблема с Захарченко» будет решена», — заявили в ведомстве.

Помимо этого, СБУ в ближайшее время обнародует самые главные моменты переговоров из четырехчасовой «беседы».

Ранее сообщалось, что российские террористы на Донбассе завершили «расследование» ликвидации бывшего главаря Александра Захарченко. Как заявил врио главы террористической «ДНР» Денис Пушилин, ликвидация Захарченко якобы была осуществлена сотрудниками СБУ.

Помимо этого, Пушилин, ранее работавший в мошеннической организации «МММ», заявил что «СБУ осуществила ликвидацию при содействии спецслужб Запада».

Источник: https://politeka.net