Главари "ЛДНР" и кураторы Кремля приходят в себя после диких потерь

28.09.2018 10:45

Незаконные вооруженные формирования "ЛДНР" вели прицельный огонь на Донбассе из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки, 27 сентября, бандформирования "ЛДНР" 22 раза нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA". Примечательно, что противник не применял против Вооруженных сил Украины вооружение, запрещенное минскими договоренностями, не применялось.

"В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - указано в сообщении штаба ООС. Зафиксировано, что террористы били по населенным пунктам Крымское, Новотошковское, Золотое, Троицкое, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 4 боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены и еще 8 ранены. Напомним, на Светлодарской дуге позицию армии РФ превратили в пепел. Ранее террористка "Сирена" пошутила со смертью и была убита под Коминтерново.



Источник: www.dialog.ua