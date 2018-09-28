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Из РФ поступает мало хлора: Эксперт пояснил, почему в «ДНР» люди отравились водой
В «ДНР» потребители отметили резкое ухудшение качества воды около месяца назад, но «отравляющие» свойства она приобрела несколько дней назад по рду причин. Об этом сообщил специалист, который мониторит состояние воды на неподконтрольных территориях, пишут «Факты».
Источник издание отметил, что вода имела стойкий запах плесени и лекарств. У некоторых из крана текла пенящаяся жижа коричневого цвета. Он считает, что такой цвет вода приобрела из-за изношенности водопроводных сетей, систематически страдающих еще и в результате продолжающихся боевых действий. А вот свойства, по которым начали инфецироваться люди, появились у воды в большей степени по иным причинам. «В жаркое лето в питьевой воде размножаются невидимые глазу человека сине-зеленые водоросли, которые выделяют токсины, вызывающие расстройства желудочно-кишечного тракта и повышение температуры. А неприятный запах "цветущая" вода приобретает как раз в ходе ее очистки – он сам по себе не свидетельствует об опасности воды для здоровья», – отметил эксперт.
Он напомнил, что в мирные времена проблем с обеспечением реактивами для очистки воды не было. Если анализ показывал, что в одном литре воды появилось 70 тысяч единиц таких водорослей, то на фильтровальных станциях били тревогу. Сразу же увеличивали порции хлора, марганца и прочих реактивов для очистки. Перед тем, как пустить в сеть, воду с фильтровальной станции всегда проверяли на безопасную концентрацию следов (остатков) реагентов. «Теперь хлор с мирной территории Украины в ОРДЛО* не поступает. А из России его поступает недостаточно. Именно этим объясняется тот факт, что в пробах воды, которые брали из канала в различных населенных пунктах ОРДЛО еще до массового отравления людей в Макеевке, было обнаружено 400 – 460 тысяч единиц этих водорослей на один литрм»,– пояснил источник.
Кроме того, главная водоносная артерия региона сейчас не охраняется. А по берегам канала «Северский Донец – Донбасс» во многих местах расположены позиции незаконных вооруженных формирований (НВФ). Местные жители видели, что члены НВФ купаются в канале, игнорируя таблички о запрете. Очистка же русла канала, которая до войны производилась регулярно, в последние четыре с половиной года не производится.
Кроме того, шахтные воды, попадая в нецентрализованные источники водоснабжения из затопленных шахт (откачка воды из которых сейчас не производится), также привносят в питьевую воду вредные для организма человека минералы и соли, пояснил ситуацию эксперт.
Ранее сообщалось, что в Макеевке 117 человек, отравившихся питьевой водой, госпитализированы.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Макеевка, вода, хлор, ДНР
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