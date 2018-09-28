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Необходимость России в «ДНР» и «ЛНР» после 2019 года отпадет, – российский политолог
На днях СБУ опубликовала запись переговоров, которую ей любезно передали турецкие спецслужбы. Записывали людей, которые обсуждали некие события, могущие в недалеком будущем произойти с живым еще Александром Захарченко. Один из людей был идентифицирован как помощник Пушилина. Об этом сегодня, 28 сентября, на своей странице в соцсетях пишет российский политолог Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).
«"Слив" всегда можно представить как монтаж и фейк, но в совокупности всех произошедших событий интерес Пушилина, который внезапно стал единственным кандидатом в руководители ДНР, вполне просматривается. Кроме того, логика событий вполне соответствует: Захарченко остался последней медийной фигурой, которую еще можно связать с событиями весны-лета 14 года. Остальных либо выдавили в Россию, либо банально убили. Причем настолько грубо, что в версию о неуловимых ДРГ может поверить только человек с отсутствующим головным мозгом. От рождения отсутствующим. Захарченко был последним, так что его судьба была очевидной"», – пишет политолог.
Он также отмечает, что «впереди 19 год, после которого у Кремля отпадет надобность в существовании нынешней ДНР-ЛНР». «Затратные мятежные территории нужны лишь как аргумент на переговорах с Украиной по газу. То, что транзит газа после 19 года необходимо продолжать, уже ни малейших сомнений не вызывает, более того - никаких 15 миллиардов кубометров не предвидится - речь должна идти как минимум о 50-70 миллиардах, которые Газпром будет вынужден прокачивать через Украину. "Турецкий поток" скорее мертв, чем жив (в транзитной части), с "Северным потоком-2" возникает все больше опасений, что из проекта выйдут все иностранные участники, плюс бурными темпами идет наращивание программ СПГ по всему миру, причем и здесь Россия отстает. Планы по кратному наращиванию мощностей СПГ озвучены, однако проблема в том, что рынок СПГ специфический, довольно узкий, на нем уже высокая конкуренция и будет еще выше», – отмечает Несмиян.
Он также акцентирует внимание, что тем не менее «Газпром» не может позволить себе потерять в Европе ни одного потребителя после 19 года, так как за этим может последовать обвал, поэтому вопрос сохранения объемов транзитных поставок для него – это вопрос жизни и смерти. В буквальном смысле, так как компания находится в тяжелейшем состоянии, генерируя колоссальные долги.
«В обстановке, когда все обходные маршруты вокруг Украины либо уже провалились, либо близки к провалу, значение переговоров с Украиной возрастает – и естественно, что нужен хоть какой-то инструмент давления. Убив всю политику на украинском направлении, Кремль имеет только один аргумент – ДНР-ЛНР. Поэтому вариантов нет: нужно проводить предпродажную подготовку актива и обменивать его на относительно приемлемые условия транзита через Украину. Ликвидация Захарченко с его периодическими обострениями: "Вперед на Лондон" плюс соответствующий бэкграунд назрела, и гибель последнего известного полевого командира 14 года была заложена в условия будущей сделки. Так что скорее всего, помощник Пушилина был просто передаточным звеном у будущей операции устранения потерявшего ценность Захарченко, да и Пушилина назвать заказчиком убийства было бы несколько опрометчиво - не его уровня задача», – пишет политолог.
«Так или иначе, но Игорь Стрелков подтвердил, насколько это возможно, что запись выглядит вполне достоверной, голос помощника опознан. Вероятность того, что Захарченко был убит по приказу из Москвы, и ранее не слишком вызывала сомнения, сейчас уверенность в этом только укрепилась. С другой стороны, вы хотели, чтобы к вам пришла Россия? Ну вот она пришла. А то, что ваши мечты о ней никак не совпадают с бандитской действительностью – это ваши проблемы. Думать нужно было до того, а не вместо» – отмечает Эль Мюрид.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, Новороссия
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