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"Пошла полная деградация, люди доживают", - жители Макеевки поразили масштабами бедствия в оккупированном городе

28.09.2018 16:30
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"Пошла полная деградация, люди доживают", - жители Макеевки поразили масштабами бедствия в оккупированном городе

Основная причина масштабной катастрофы в оккупированной Макеевке с таким количеством пострадавших колоссальные масштабы разрухи во временно подконтрольном российским террористам городе.

Такое мнение в своем блоге высказал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает "Диалог.UA". Волынец напомнил, что Макеевка - это прежде всего угольный край. Большая часть города проработана горными выработками, и, что немаловажно, идет проседание к поверхности горного массива. Как следствие нарушение трубопроводов, водопроводов и канализации.

Он добавил, что в оккупации ничего не ремонтируется, и это тоже одна из причин  отравления воды в Макеевке. В городе все развалено, шахты на оккупированном Донбассе закрываются с нарушением всех правил. Волынец рассказал о своей знакомой, недавно побывавшей в Макеевке. 

По словам женщины, на оккупированной территории мрак, нет никакой жизни. "Старики там доживают, меняются в своем воображении и поведении… Там пошла полная деградация", - отметил Волынец. Напомним, из-за отравленной воды оккупанты решили ее в городе вообще отключить. Больницы Макеевки забиты пострадавшими, очень много отравившихся детей.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Макеевка, оккупация, ДНР, ЛНР
 
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