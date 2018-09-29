- Ситуация на КПВВ: очередь на «Марьинка» и «Новотроицкое»13:23
- НВФ обстреляли КПВВ «Гнутово»: эвакуированы десятки людей12:19
- В сети показали фото Захарченко за момент до взрыва12:05
- В «ДНР» хотят поддержать акцию эко-активистов в Мариуполе — Hyser10:45
- Погода в Донецкой области 29 сентября10:07
- В Донецкой области возобновляют водоснабжение08:29
- Вооруженные боевики «ДНР» нашли новый повод не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ22:34
- Война на Донбассе: Кучма рассказал о том, как может измениться ход событий на востоке Украины 21:45
- Из РФ поступает мало хлора: Эксперт пояснил, почему в «ДНР» люди отравились водой21:30
- Развестись дороже, чем жениться: сколько стоят услуги ЗАГСа в ОРДО21:14
В сети показали фото Захарченко за момент до взрыва
История с подрывом главаря самопровозглашенной «ДНР» Александром Захарченко, с каждым днем обрастает новыми подробностями. На этот раз в сеть запустили снимки, сделанные с раскадрованного видео, снятой камерой наблюдения, что была установлена при входе в кафе «Сепар». Данные кадры были сделаны буквально за несколько секунд до произошедшего взрыва, передает replyua.net.
Эти фото, на своей странице в социальной сети «Facebook», опубликовал офицер Вооруженных сил Украины натолий Штефан (позывной «Штирлиц»). На фото видно, как Захарченко, вместе со своей свитой, заходят в кафе «Сепар». Первым заходит именно главарь «ДНР», а сразу за ним следует Владислав Доценко, его личный телохранитель. Именно эти люди и погибли в результате взрыва, произошедшего в данном кафе.
Далее следовал Александр Тимофеев (позывной «Ташкент»), занимающий должность «министр доходов и сборов «ДНР», однако, он решил проявить всю свою мужсую прыть и пропустил вперед себя даму, которая разговаривала на улице по телефону. Ей оказалась Наталья Волкова, руководитель молодежного крыла организации «Оплот Донбасса». В результате взрыва она получила достаточно тяжелые ранения, но осталась в живых. Ранения получил и «Ташкент», однако, уже через несколько дней он смог присутствовать на похоронах у Захарченко, а Волкова до сих пор пребывает на лечении.
Теги: Донбасс, сеть, взрыв, фото, Захарченко
- Небоскрёб взорвался на глазах у тысяч людей (ФОТО)
- В Донецке серия взрывов! Над городом белый гриб (ФОТО)
- Террористы "ДНР" обнаружили нового "ликвидатора" Захарченко
- Крымский сувенир, рецепт для "ваты" и переживания прокурора - в сети появились яркие фотожабы на злобу дня (ФОТО)
- Курс НБУ на 20 января: доллар и евро стали дешевле
- На тату-фестивале в Донецке красотки победили черепа (ФОТО)
- Ситуация на КПВВ: очередь на «Марьинка» и «Новотроицкое»13:23
- НВФ обстреляли КПВВ «Гнутово»: эвакуированы десятки людей12:19
- В сети показали фото Захарченко за момент до взрыва12:05
- В «ДНР» хотят поддержать акцию эко-активистов в Мариуполе — Hyser10:45
- Погода в Донецкой области 29 сентября10:07
- В Донецкой области возобновляют водоснабжение08:29
- Вооруженные боевики «ДНР» нашли новый повод не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ22:34
- Война на Донбассе: Кучма рассказал о том, как может измениться ход событий на востоке Украины 21:45
- Из РФ поступает мало хлора: Эксперт пояснил, почему в «ДНР» люди отравились водой21:30
- Развестись дороже, чем жениться: сколько стоят услуги ЗАГСа в ОРДО21:14
- Эксперт: новые тарифы на газ - это путь к ухудшению промышленных показателей13:55
- Гороскоп на месяц для всех знаков зодиака: октябрь 201813:36
- Ситуация на КПВВ: очередь на «Марьинка» и «Новотроицкое»13:23
- Эксперт: пока Киев запускает шарики, мы проигрываем войну России в Приазовье13:09
- В Украине запретили популярную вакцину12:50
- Сергея Притулу уволили из-за сексуальных домогательств12:35
- НВФ обстреляли КПВВ «Гнутово»: эвакуированы десятки людей12:19
- В сети показали фото Захарченко за момент до взрыва12:05
- Зима-2018: синоптик дала шокирующий прогноз11:50
- Что делать с автомобилем после ДТП11:35
- Гороскоп на месяц для всех знаков зодиака: октябрь 201813:36
- В Украине запретили популярную вакцину12:50
- Как оскорбления изменяют структуру нашего мозга07:42
- 9 советов, как противостоять агрессии07:16
- Медики назвали главное правило здорового сна22:18
- Врачи предупредили, чем опасно хроническое недосыпание21:00
- Медики назвали основные причины постоянно холодных ног18:45
- Названа популярная сладость, способствующая похудению16:00
- "Секретное оружие" женщин по знаку зодиака11:00
- Осторожно! Эти привычки "убивают" зрение09:45
- Жители Горловки обвиняют «мэра» Приходько в обстреле в День города
- Синоптики «меняют показания»: неожиданный прогноз
- Повысят ли пенсионный возраст в ОРДО? Пушилин прокомментировал ситуацию
- Громкая победа Украины на 200 милионов: Киев дал достойной отпор оккупантам
- Война на Донбассе: Кучма рассказал о том, как может измениться ход событий на востоке Украины
- Волкер сообщил о том, что в скором времени случится с "Л/ДНР"
- Чего ждать от Кремля оккупированному Донбассу: появился интересный прогноз
- «Грохот обстрела». Жители Донецка и Макеевки напуганы сильными боевыми действиями
- "Пошла полная деградация, люди доживают", - жители Макеевки поразили масштабами бедствия в оккупированном городе
- Війна на Донбасі: Сиротюк розповів, у якому разі РФ погодиться на миротворців