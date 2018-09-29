В сети показали фото Захарченко за момент до взрыва

29.09.2018 12:05

История с подрывом главаря самопровозглашенной «ДНР» Александром Захарченко, с каждым днем обрастает новыми подробностями. На этот раз в сеть запустили снимки, сделанные с раскадрованного видео, снятой камерой наблюдения, что была установлена при входе в кафе «Сепар». Данные кадры были сделаны буквально за несколько секунд до произошедшего взрыва, передает replyua.net.



Эти фото, на своей странице в социальной сети «Facebook», опубликовал офицер Вооруженных сил Украины натолий Штефан (позывной «Штирлиц»). На фото видно, как Захарченко, вместе со своей свитой, заходят в кафе «Сепар». Первым заходит именно главарь «ДНР», а сразу за ним следует Владислав Доценко, его личный телохранитель. Именно эти люди и погибли в результате взрыва, произошедшего в данном кафе.

Далее следовал Александр Тимофеев (позывной «Ташкент»), занимающий должность «министр доходов и сборов «ДНР», однако, он решил проявить всю свою мужсую прыть и пропустил вперед себя даму, которая разговаривала на улице по телефону. Ей оказалась Наталья Волкова, руководитель молодежного крыла организации «Оплот Донбасса». В результате взрыва она получила достаточно тяжелые ранения, но осталась в живых. Ранения получил и «Ташкент», однако, уже через несколько дней он смог присутствовать на похоронах у Захарченко, а Волкова до сих пор пребывает на лечении.

