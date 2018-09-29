- В Мариуполе переселенцам вручили ключи от новых квартир11:17
- На Текстильщике в Донецке прогремел громкий взрыв внутри жилого квартала10:54
- В Торезе произошел взрыв у обменного пункта10:21
- Мариуполь восстал против Ахметова. К нему присоединяются Запорожье и Кривой Рог09:51
- Армия РФ на Донбассе не может оправиться от огромных потерь: двое оккупантов убиты, семеро стали "300-ми"09:27
- Жену Губарева "обработали" люди Пушилина08:45
- Сутки в ООС: Боевики 32 раза открывали огонь, один воин ВСУ ранен08:31
- Хлеба и зрелищ: О театральной жизни Донецка08:01
- Не успел. Казаков рассекретил «амбициозные» планы Захарченко07:33
- "Донецк, здесь время остановилось", - появилось знаковое фото из Донбасса после российской оккупации01:22
В Украине резко вырастут цены на алкоголь: дата
В Украине повысят цены на алкоголь со 2 октября 2018 года. Подорожание составило от 4,5 до 19,6% (зависимо от напитка). Так, самая дешевая бутылка водки подорожала на 12,4% до 89,4 грн за 0,5 л. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе, передаёт Бизнес.Медиа.
Соответственно по постановлению правительства, размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен, в зависимости от кода изделий, будет повышен:
- на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4 - 19,6%;
- коньяк (бренди) на 6,6 - 9,5%;
- вина на 4,5 - 13,5%.
"Так, например, минимальная розничная цена за бутылку водки 0,5 литра содержанием спирта 40% повышен с 79,55 до 89,4 грн, или на 12,4%", - пояснили налоговики.
Отмечается, что постановление Кабинета министров Украины о пересмотре минимальных розничных цен на алкогольную продукцию опубликовано 22 сентября 2018 года.
Источник : https://from-ua.
Теги: Украина, алкоголь, дата, цены
- Торги на межбанке открылись в диапазоне 7,9450-7,9540 за доллар
- Торги на межбанке открылись в диапазоне 7,97-7,98 грн за доллар
- Межбанк открылся в диапазоне 7,935-7,938 грн за доллар
- Межбанк закрылся в диапазоне 7,963-7,966 грн за доллар
- Межбанк закрылся в диапазоне 8,027-8,034 грн за доллар
- Доллар на межбанке снова дорожает
- В Мариуполе переселенцам вручили ключи от новых квартир11:17
- На Текстильщике в Донецке прогремел громкий взрыв внутри жилого квартала10:54
- В Торезе произошел взрыв у обменного пункта10:21
- Мариуполь восстал против Ахметова. К нему присоединяются Запорожье и Кривой Рог09:51
- Армия РФ на Донбассе не может оправиться от огромных потерь: двое оккупантов убиты, семеро стали "300-ми"09:27
- Жену Губарева "обработали" люди Пушилина08:45
- Сутки в ООС: Боевики 32 раза открывали огонь, один воин ВСУ ранен08:31
- Хлеба и зрелищ: О театральной жизни Донецка08:01
- Не успел. Казаков рассекретил «амбициозные» планы Захарченко07:33
- В Хрустальном в «ДТП» с участием боевиков «ЛНР» погибли мирные жители07:07
- В Мариуполе переселенцам вручили ключи от новых квартир11:17
- На Текстильщике в Донецке прогремел громкий взрыв внутри жилого квартала10:54
- Температура 37-37,5° – терміново до лікаря: українців попередили про небезпечну інфекцію10:38
- В Торезе произошел взрыв у обменного пункта10:21
- Мариуполь восстал против Ахметова. К нему присоединяются Запорожье и Кривой Рог09:51
- Стартовал конкурс для студентов, на кону – поездка в Кельн и гранты до $100 тыс09:39
- Армия РФ на Донбассе не может оправиться от огромных потерь: двое оккупантов убиты, семеро стали "300-ми"09:27
- Жену Губарева "обработали" люди Пушилина08:45
- Как привлечь в дом деньги: 14 секретов наших предков08:43
- Сутки в ООС: Боевики 32 раза открывали огонь, один воин ВСУ ранен08:31
- Температура 37-37,5° – терміново до лікаря: українців попередили про небезпечну інфекцію10:38
- Как привлечь в дом деньги: 14 секретов наших предков08:43
- Эти осенние продукты помогут защититься от простуды22:03
- Распространенная привычка, которая может состарить раньше времени21:15
- Эксперты рассказали, как похудеть при помощи шоколада и картофеля21:00
- Ученые встревожены стремительным таянием ледников20:18
- Ученые расшифровали записи Ньютона и озвучили дату конца света14:10
- Гороскоп на месяц для всех знаков зодиака: октябрь 201813:36
- В Украине запретили популярную вакцину12:50
- Как оскорбления изменяют структуру нашего мозга07:42
- "Пошла полная деградация, люди доживают", - жители Макеевки поразили масштабами бедствия в оккупированном городе
- Повысят ли пенсионный возраст в ОРДО? Пушилин прокомментировал ситуацию
- Война на Донбассе: Кучма рассказал о том, как может измениться ход событий на востоке Украины
- Громкая победа Украины на 200 милионов: Киев дал достойной отпор оккупантам
- Волкер сообщил о том, что в скором времени случится с "Л/ДНР"
- Кто станет новым главой террористов "ЛНР": стали известны личности потенциальных "кандидатов"
- Чего ждать от Кремля оккупированному Донбассу: появился интересный прогноз
- «Грохот обстрела». Жители Донецка и Макеевки напуганы сильными боевыми действиями
- Главари "ЛДНР" и кураторы Кремля приходят в себя после диких потерь
- ВСУ отбили десятки атак "ДНР/ЛНР - в РФ опять едут грузы с убитыми