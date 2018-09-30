Армия РФ на Донбассе не может оправиться от огромных потерь: двое оккупантов убиты, семеро стали "300-ми"

30.09.2018 09:27

Пресс-центр ООС сообщает о новых изощренных провокациях и обстрелах со стороны российско-террористических войск на временно оккупированном Донбассе. За минувшие сутки, 29 сентября, бандформирования "ЛДНР" 32 раза открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе, передает "Диалог.UA".

К несчастью, в результате вооруженных провокаций противника один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения. Также выяснилось, что пророссийские террористы неоднократно применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностям. Согласно информации штаба ООС, противник вел прицельный огонь по позициям ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, огонь велся из минометов калибра 80 мм и 120 мм и вооружения боевых машин пехоты. По данным украинской разведки, в течение прошедших суток двое боевиков были убиты и еще семеро оккупантов ранены.