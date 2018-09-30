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Мощный взрыв потряс Горловку: много убитых детей, жители в панике и хотят растерзать оккупантов
У блокпоста террористов "ДНР" в оккупированной Горловке 30 сентября подорвалась группа детей. О трагедии в Горловке рассказала ЛентаUA.net со ссылкой на сепаратистские ресурсы, передает "Диалог.UA".
Жуткий инцидент случился в Горловке днем в воскресенье, 30 сентября. Дети подорвались на мине МОН рядом с "нулевым" блокпостом оккупанта приблизительно в 13:15. Взрыв унес жизни 3 ребят. Еще один пострадавший ребенок находится в реанимации с тяжелейшими травмами. Врачи не дают прогнозов. Информацию о трагедии подтвердил "мэр" Горловки предатель Украины Иван Приходько
Тот факт, что убившая детей мина принадлежала террористам "ДНР" не вызывает никаких сомнений. Во-первых, инцидент произошел у лесополосы около позиций оккупанта. Во-вторых, "ДНРовцы" весьма активно минировали подступы к Горловке последние месяцы, когда ВСУ начали продвигаться на этом направлении.
Теги: Донбасс, Горловка, дети, взрыв, погибли
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