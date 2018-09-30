На Текстильщике в Донецке прогремел громкий взрыв внутри жилого квартала

30.09.2018 10:54

В ночь на сегодня, 30 сентября, на Текстильщике во временно оккупированном Донецке прогремел сильный взрыв. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

Взрыв прогремел в 04:35 в середине жилого квартала.

«Текстильщик, одиночный взрыв внутри квартала. Что-то типа РГД, похоже», — пишут пользователи.

Никаких подробностей инцидента и комментариев по теме нет.

Источник ДонПресс