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На Текстильщике в Донецке прогремел громкий взрыв внутри жилого квартала
30.09.2018 10:54
В ночь на сегодня, 30 сентября, на Текстильщике во временно оккупированном Донецке прогремел сильный взрыв. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.
Взрыв прогремел в 04:35 в середине жилого квартала.
«Текстильщик, одиночный взрыв внутри квартала. Что-то типа РГД, похоже», — пишут пользователи.
Никаких подробностей инцидента и комментариев по теме нет.
Источник ДонПресс
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, жилой дом
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