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Архив - Донецкая область

Советом Европы запущен проект, который поможет переселенцам Донбасса

30.09.2018 12:13
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Советом Европы запущен проект, который поможет переселенцам Донбасса

Имплементацию трехлетней инициативы по поддержке внутренне перемещенных лиц в Украине начал Совет Европы. В частности, говорится о реализации плана действий Совета Европы в отношении Украины на 2018-2021 годы.
Об этом сообщает Трибун.
"Выполнение плана действий должно обеспечить улучшение защиты внутренне перемещенных лиц, которых в настоящее время зарегистрировано около 1,5 млн. Это самое большое количество среди стран-членов Совета Европы, а также девятый показатель среди других стран мира", – отметили в Совете Европы.
В сообщении сказано, что план СЕ предусматривает улучшение предоставления услуг в интересах внутренне перемещенных лиц; укрепление их прав на проживание и доступ к судопроизводству; помощь в трудоустройстве.
Как отметили в Совете Европы, бюджет плана помощи Украине составляет 25,5 млн евро. В частности, говорится о трастовом фонде, взносы в который делают такие страны и организации, как Евросоюз, Чехия, Дания, Венгрия, Ирландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Швейцария и Турция.



Теги: Донбасс, помощь, Совет Европы, переселенцы
 
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