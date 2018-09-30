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Сутки в ООС: Боевики 32 раза открывали огонь, один воин ВСУ ранен

30.09.2018 08:31
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Сутки в ООС: Боевики 32 раза открывали огонь, один воин ВСУ ранен

Боевики на Донбассе в течение суток 29 сентября 32 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в результате чего один военнослужащий ВСУ получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.
"Боевики 32 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе - 6 раз с применением вооружения, запрещенного минского договоренностям. В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - указано в сводке.
В сообщется отмечается, что НВФ вели прицельный огонь по позициям ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также минометов калибра 80 мм и 120 мм и вооружения боевых машин пехоты.
"Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Майское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - говорится в сообщении.
По данным украинской разведки, в течение минувших суток двое боевиков убиты и еще семеро ранены.
"С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось", - добавили в штабе ООС.



Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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