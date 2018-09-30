«Тихо пришли». ВСУ взяли под контроль новые территории на Донбассе

30.09.2018 16:50

Подразделения ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и взяли под контроль 6 кв. км оккупированной территории.

Украинский волонтер Юрий Мысягин сообщил, что подразделения украинской армии были вынуждены выдвинуться на передовые позиции в Донецкой области из-за обстрелов противника:

«Ввиду постоянных обстрелов и провокаций на одном из участков фронта в Донецкой области для улучшения своих тактических позиций подразделение одной из бригад ВСУ было просто вынуждено хорошо прошагать вперед и закрепиться на новых рубежах. Уже окопались и стоят новые опорники».

Источник ДонПресс.