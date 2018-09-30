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«Тихо пришли». ВСУ взяли под контроль новые территории на Донбассе
30.09.2018 16:50
Подразделения ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и взяли под контроль 6 кв. км оккупированной территории.
Украинский волонтер Юрий Мысягин сообщил, что подразделения украинской армии были вынуждены выдвинуться на передовые позиции в Донецкой области из-за обстрелов противника:
«Ввиду постоянных обстрелов и провокаций на одном из участков фронта в Донецкой области для улучшения своих тактических позиций подразделение одной из бригад ВСУ было просто вынуждено хорошо прошагать вперед и закрепиться на новых рубежах. Уже окопались и стоят новые опорники».
Источник ДонПресс.
Теги: Донбасс, Донецкая область, ВСУ, обстрелы, позиции
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