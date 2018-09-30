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У террористки приступ правды: "Ополченцев и их вдов на Луганщине ненавидят и ждут украинских солдат"
Коллаборантка в эфире "государственного" телеканала "ЛНР" призналась, что боевиков и их семьи ненавидят жители оккупированной Луганщины. Внимание на громкое заявление террористки обратил twitter-аккаунт Vitauskas, передает "Диалог.UA".
Коллаборантка в эфире "Луганск 24" пожаловалась, что на Луганщине "многие регионы" ненавидят террористическую "ЛНР", под оккупацией которой они вынуждены жить последние 4 года. "Есть "регионы", где до сих пор ждут украинскую армию. Точно говорю… Считают правильным, что люди (боевики - ред.) тут погибают. Которые считают, что украинская армия принесет сюда что-то хорошее. Есть поселки, где одна улица украинская, а вторая "республиканская". Где вдовам "ополченцев" просто нельзя ходить по этим улицам. Просто нельзя! Люди насмехаются. Говорят: "Ну что, довоевались?" - призналась сепаратистка, уточнив, что отдельные "вредители" вообще составляют списки террористов "ЛНР", чтобы передать их украинским властям. Сепаратистка также отметила, что на митинги в поддержку оккупанта приходят только десяток пенсионеров, ностальгирующих по СССР и диктатору Сталину. "На нем 10 человек, пенсионеров, которые помнят, что это действительно "земля героев"… А все остальные проходят мимо! Еще и ухмыляются! Они против того, чтобы такие мероприятия проводились", - рассказала она. Террористка "ЛНР" призвала коллаборантов расправляться с теми, кто не поддерживает террористическую "республику". "Нужно усиливать работу "правоохранителей" с такими людьми! Чтобы начали понимать, где они находятся и за чьи блага живут здесь!" - угрожающе выдала пособница оккупанта.
Обличительное заявление "ЛНРовки" вызвало ажиотаж в соцсетях. На предательницу, принесшую войну и разруху на Луганщину, обрушилась волна критики. "У меня есть друзья в городах, которые освобождены украинской армией от сепарюг. Все они довольны ситуацией и вспоминают сепаров, как страшный сон. Так что пусть эта су*ка не сомневается - их сепарюжное "правое дело" обречено", - отметил один из комментаторов. Другие ей напомнили, что все "блага", которыми она попрекает жителей Луганщины, украинские. "За чьи блага (жители Луганщины живут - ред.)? За украинскую пенсию, за которой ломятся на неокуппированную территорию", - жестко поставила на место коллаборантку подписчица
Теги: Донбасс, Луганская область, ненависть, ополченцы, ЛНР
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